Darren Espanto game sa bardagulan kina Meme, Anne, Vhong

Ang bongga nga ng ‘hard launch’ ni Darren Espanto bilang regular host ng show nina Vice Ganda, Anne Curtis at Vhong Navarro!

Mismong si Darren ang nag-confirm na magiging regular na siya sa Kapamilya noontime show.

Pero chika niya, hindi niya ini-expect na magiging regular host na siya ng ‘It’s Showtime’. At game na game naman daw siyang magpasaya kasama sina Vice, Anne Curtis at Vhong.

“They really didn’t tell me officially. Sinabi lang nila na, ‘Ah si Darren may photoshoot pa after the live show so mag-stay muna ang mga host to shoot a VTR.’

“Tapos sabi ko, ‘Hala! Kasama na ako sa photoshoot for the 15th year.’ So walang atrasan na to, totohanan na ito,” sey niya.

Kunsabagay, sa day 1 pa lang kung saan nagsilbi siyang isa mga hurado ng ‘Tawag Ng Tanghalan’ ay naging very welcoming ang mga host sa kanya.

“Very welcoming sila at hindi nila pinaparamdam sa akin na dapat ganito ang pagho-host, they let me do my thing. And even off-cam, parang pamilya na rin sila kaya it was easier for me to connect with them,” chika pa niya.

Si Darren na nga ang maituturing na pinaka-bunso sa mga regular host ng ‘It’s Showtime’, maliban siyempre kina Kulot, Argus, Imogen at Jaze.

Masayang-masaya naman ang mga netizen na opisyal nga siyang napasama sa mga host ng programa. (Dondon Sermino)