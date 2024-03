Hihigpitan ng Commission on Elections (Comelec) ang mga artistang politiko sa paglabas sa telebisyon, pelikula at maging sa social media kapag tumakbo sa 2024 midterm elections ang mga ito.

Sa isang press briefing, sinabi ni Comelec Chairman George Garcia na ang mga celebrity na naging politiko o tatakbo sa halalan ay hindi bibigyan ng exemption kapag ipinatupad ang pagbabawal sa maagang pangangampanya para sa eleksiyon sa Mayo 2025.

Aniya, maninindigan ang Comelec na ang mga maghahain ng kanilang Certificates of Candidacy (COC) sa Oktubre 2024 ay agad na ituturing na kandidato.

“We will presume all those, who filed their COCs, as engaged in premature campaigning when it’s done before the campaign period,” dagdag pa niya.

Unang inihayag ng Comelec ang mga plano nitong ipatupad muli ang pagbabawal sa maagang pangangampanya para sa 2025 midterm election.

Kumpiyansa si Garcia na hindi kukuwestyunin sa Supreme Court ang kanilang desisyon na higpitan ang maagang pangangampanya tulad ng ginawa ng poll body sa nakaraang 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE).

“When we imposed it during the BSKE, nobody went to the SC to question the Comelec. Hopefully, with the support of the people, nobody will question us,” ayon kay Garcia. (Mina Navarro)