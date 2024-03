Clarin saludo sa tapang ni Joshua ‘Passion’ Pacio

PINURI at sinaluduhan ni Games and Amusements Board Chairman Atty. Richard S. Clarin ang kasalukuyang ONE strawweight world champion na si Joshua โ€œThe Passionโ€ Pacio, na dumalaw sa opisina ng GAB sa Makati City kamakailan.

Ibinahagi ni Pacio kay GAB Chairman Clarin ang naging karanasan niya sa kanyang kontrobersiyal na bakbakan kontra Jarred Brooks noong Marso 1.

Nabawi ni Pacio ang nakawalang korona noon matapos ang disqualification kay Brooks dahil sa illegal slamming move.

Payag naman si Pacio na magkaroon ng panibagong laban kay Brooks kung mabibigyan ng pagkakataon.

Magpapahinga muna ng ilang araw si Joshua pagkatapos ay magbabalik na sa conditioning para sa kanyang susunod na laban.

“B๐’–๐’ ๐’‚๐’๐™œ ๐’”๐’–๐’‘๐’๐’“๐’•๐’‚ ๐’๐’ˆ ๐‘ฎ๐’‚๐’Ž๐’†๐’” ๐’‚๐’๐’ ๐‘จ๐’Ž๐’–๐’”๐’†๐’Ž๐’†๐’๐’•๐’” ๐‘ฉ๐’๐’‚๐’“๐’ ๐’”๐’‚ ๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ˆ ๐‘ท๐’Š๐’๐’๐’š ๐‘ด๐‘ด๐‘จ ๐‘ญ๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’•๐’†๐’“๐’”! ๐‘ฒ๐’†๐’†๐’‘ ๐’•๐’‰๐’† ๐‘ท๐‘จ๐‘บ๐‘บ๐‘ฐ๐‘ถ๐‘ต ๐’ƒ๐’–๐’“๐’๐’Š๐’๐’ˆ, ๐‘ฑ๐’๐’”๐’‰๐’–๐’‚ ๐‘ท๐’‚๐’„๐’Š๐’!” sey ni Clarin. (Abante Sports)