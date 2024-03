Inabisuhan ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) lahat ng mga bangko at iba pang financial institution na nasa poder nito na siguraduhing mayroon silang serbisyo sa Semana Santa na idineklarang holiday.

Pinasisiguro ng BSP sa mga bangko na may PESONet at InstaPay services na magagamit ang kanilang mga kostumer sa Semana Santa at sa darating na long weekend at holiday.

Kinalampag din ng BSP ang mga bangko na gawing maayos ang kanilang customer service para agad maaksyunan ang mga maaaring maging problema sa darating na long weekend.

Ang PESONet at InstaPay ay parehong mga electronic fund transfer service. (Eileen Mencias)