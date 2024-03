Andrea Brillantes, Kyle Echarri pine-pressure na umamin na sa relasyon

Mina-manifest talaga ng mga fan nina Andrea Brillantes at Kyle Echarri na maging magdyowa na ang dalawa kaya umabot na sa 1 million views ang ‘Finally! Mag Jowa for a day with Kyle’ vlog sa YouTube.

After two weeks nga mula nang ma-upload ang nasabing vlog ay umabot na sa milyon ang nakapanood nito at tumataas pa rin ang total number of views!

Hiling nga ng Kahels (tawag sa fans ng KyleDrea), tutal naka-1M plus views na ang ‘magdyowa’ vlog, baka pwede na raw i-upload ni Andrea ang sinasabi niyang muted part ng vlog.

“Blythe, gulatin mo nga kaming mga kahels upload the muted magdyowa vlog ha ha ha.”

“1M na, asan na ‘yung muted footages Blythe? Pakilabas na please.”

“Happy 1M views baka pwede na i-upload ‘yung muted magdyowa challenge!”

“Petition for the muted vlog. Please post Blythe, nagmamakaawa kami.”

May pinost kasing video nila ni Kyle si Andrea sa kanyang Facebook account last week na may caption na, “Baking with Kyle as my ‘jowa’ for a day! Still thinking if I should still upload the muted footages from my camera as a vlog! What do you guys think?”

Bet na bet nilang makita ang sinasabing footages. For sure mas maraming kilig daw iyon.

Marami namang KyleDrea fans ang nagdarasal na sana raw ay hindi lang sa isang araw maging magdyowa ang Kapamilya love team. Kinukulit nila ang dalawa na gawing totohanan na ang pagiging magkasintahan nila. Bagay na bagay at halatang may pagmamahalan daw sila sa isa’t isa. Obvious daw sa mga tinginan at body language nila, ha!

Marami ring netizen ang nagkokomento na matagal na raw magdyowa sina Andrea at Kyle, ayaw lang daw munang umamin ng mga ito.

Pine-pressure nga nila sina Andrea, Kyle na umamin na sa lihim daw na relasyon, ‘noh?!

Samantala, super share and retweet ang KyleDrea fans sa pinost na announcement ng Dreamscape Entertainment sa X tungkol sa reunion ng youth-oriented series na ‘Senior High’.

Excited ang fans, pero siyempre mas bet nila kung pati ‘yung character ni Kyle na si Obet Santana ay muli ring ibalik sa sinasabing bagong serye na may title na ‘High Street’.

Namatay kasi ang karakter na ginampanan ni Kyle sa ‘Senior High’, kaya trending sa online ang hashtag na ‘buhayin si Obet’ para makasama raw ito sa bagong teen suspense series.

Pero sequel ba ng ‘SH’ ang ‘High Street’? O baka naman iba ang istorya nito at mga artista lang ulit ng naunang youth-oriented serye ang magiging bida?

Kinakabahan ang fans ng dalawa kasi may ‘Pamilya Sagrado’ na si Kyle at baka hindi raw ito makasali sa bagong serye with Andrea. Pero mina-manifest ng fans na muling magtambal ang KyleDrea sa inaabangang teleserye.

At habang wala pang bagong show together sina Andrea at Kyle, paulit-ulit pinapanood ng fans nila ang ‘Senior High’ online kaya kahit matagal na itong hindi umeere ay lagi pa rin itong nasa Top 10 shows ng iWant TFC.

“Wag ilaglag ang Senior High sa Top 10 hanggang walang season two. Excited na sa High Street!” komento ng isang KyleDrea fan sa social media account ng nasabing media platform.

Busy rin ang fans sa pagsuporta kina Blythe at Kyle sa isang malaking online fan voting awards. Nominated kasi ang aktres sa apat na categories- YouTuber of the Year, TikTok Star of the Year, Entrepreneur of the Year at Actress of the Year (for ‘Senior High’).

Nominated naman si Kyle bilang Actor of the Year at ang series naman nilang ‘Senior High’ para sa TV Series of the Year.