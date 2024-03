Idineklara na ng Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (PAGASA) ang pagsisimula ng summer season.

Sa isang press conference nitong Biyernes, Marso 22, inanunsiyo ni Pagasa chief Dr. Nathaniel Servando ang pagsisimula ng panahon ng tag-init sa bansa.

“Today, we officially declare the start of the Philippine summer based on analysis of the latest forecast,” ani Servando.

Ayon sa Pagasa, nagbago na umano ang wind pattern mula sa northeasterly patungo sa easterly at paglakas ng air temperature sa maraming bahagi ng bansa.

Hudyat na umano ito ng pagsisimula ng tag-araw gayunpaman, patuloy na makakaranas ng mga isolated thunderstorms sa hapon o gabi sa ilang bahagi ng bansa.

Kaugnay nito, pinapayuhan ang publiko at lahat ng ahensiya ng gobyerno na mag-ingat sa heat stress, magtipid sa paggamit ng tubig, at maging handa sa mga panganib ng tag-araw bunsod ng climate change. (Issa Santiago/Dolly Cabreza)