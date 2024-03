HINDI nagpaawat si Allein Maliksi sa pasabog na 25 points mula 9 of 14 shooting sa field para balikatin ang Meralco sa 91-73 win laban sa Ginebra sa PBA Philippine Cup noong Biyernes.

Pambawi ‘yun ng Bolts gunner mula sa 4-point performance (2 of 10 clip, 0 for 7 sa 3s) nang masilat sa NorthPort 90-85 sa sinundang laro noong March 10.

Kontra Gins, apat na tres ang inihulog ni Maliksi nang angklahan ang kalas ng Meralco para iregalo ang unang talo ng Ginebra sa tatlong laro.

Kinalsuhan ng Bolts ang two-game skid para umangat sa 2-3 papasok ng two-week break para sa All-Star Weekend at Holy Week.

Sa bounce-back game, si Maliksi ang itinanghal na PBA Press Corps-Pilipinas Live Player of the Week (March 13-17).

Kahit nawala ang dating angas sa mga nakalipas na laro, hindi nasiraan ng loob si Maliksi.

“Sabi ko, I work hard and prepare myself everyday in practice,” anang 36-year-old hotshot. “Eventually, there’s an off-night. Sometimes, maganda ‘yung game mo. Just be confident, enjoy the game, and play the right way.” (Vladi Eduarte)