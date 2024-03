Alexa Ilacad balik-recording, sana may duet with KD Estrada

Balik recording ang Kapamilya singer-actress na si Alexa Ilacad.

Sa social media post ng music producer and composer na si Rox Santos ay shinare niya ang photos nila ni Alexa sa loob ng recording studio.

Caption niya, “This is it! Recording with @alexailacad saya ng session natin! #alexailacad yahoooo!!”

Mukhang mala-Disney songs ang mga bagong kanta ng ka-love team ni KD Estrada dahil sa comment niya sa post ni Rox.

Komento ni Alexa, “Yahoooo!! As a Disney Princess.”

“Yeah!” naman ang naging reply ni Rox.

Bagay at pang-Disney ang boses ng dalaga lalo nang kantahin niya ang ‘Believing In Magic (Yakap Mo)’ na official theme song ng ‘Star Magic Prom 2024’ na may theme na fairytale.

Noong 2016 naman ay naglabas si Alexa ng kanyang first studio album na may title na ‘To The Moon and Back’ kung saan may isa siyang track sa album na naka-duet niya ang dati niyang ka-love team na si Nash Aguas.

Ang nasabing duet ay ang acoustic version ng kanta niyang ‘Kahit Saan Kahit Kailan’.

Samantala, kahit ilang beses na ring nag-duet sina KD at Alexa sa mga TV guesting nila at kung saan-saan pa, ang wish ng KDLex fans ay may duet sana silang dalawa sa new album ng dalaga.

Si KD nga raw sana ay bilang Disney Prince ni Alexa.

Exciting! (Byx Almacen)