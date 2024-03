‘3-Point King’ Paul Lee matindi mga katapat

DADAAN sa butas ng karayom si Paul Lee para maidepensa ang 3-Point Shootout crown sa 2024 PBA All-Stars ngayong Sabado sa University of St. La Salle Gym sa Bacolod City.

Larga muna ang Skills Events ng Obstacle Challenge at 3-Point Competitions sa pagitan ng tradisyunal na guards/wings at bagong sahog na Big Men.

Naungusan ni Lee si Marcio Lassiter ng SMB sa finale noong isang taon sa Passi, Iloilo.

Steady-pulso din ang challengers ng Magnolia combo guard ngayon kina Lassiter, Maverick Ahanmisi, Alec Stockton, Chris Newsome, Rob Herndon, Arvin Tolentino, Ken Tuffin, Andrei Caracut, Javi Gomez de Liano at Calvin Oftana.

Sigurado, itsi-cheer ng crowd ang hometown bet nilang si two-time 3-point king James Yap na nasa field din.

“Excited kasi mabibigat ‘yung mga kalaban namin. It’s a loaded roster sa 3-point shootout, everyone there is a shooter,” ani Javi. “Sana mauna ako (tumira) para less pressure. Pero saan man ako du’n, start or sa bottom, just have to stay locked in and don’t think about anything else but shoot the ball.”

Kukuha raw siya ng tips mula sa kakampi sa Terrafirma na si Juami Tiongson na sumali na noong nakaraang edisyon.

“This week I was able to get some extra shots because may racks din sa amin, pina-praktis ko din,” dagdag ni Gomez de Liano. “I’ll also ask sila Juami kasi sila ‘yung nag-3-point shootout last year.”

(Vladi Eduarte)