Hindi kinakabahan sina Tito Sotto, Vic Sotto at Joey de Leon ng “Eat Bulaga” ngayong mapapanood na rin sa GMA-7 ang mahigpit nilang karibal sa noontime slot na “It’s Showtime” ng ABS-CBN.

Katuwiran ni dating Senate President Vicente “Tito” Sotto III, dati na nilang karibal ang programa ni Vice Ganda kahit noong may prangkisa pa ang ABS-CBN.

“Dati na namin silang katapat. Nothing new or changed,” diin ni Sotto.

Sinabi pa ng batikang host at mambabatas, sa ginawang pagbibilang ni Joey de Leon ay higit 78 pro-grama na ang nakatapat nila sa loob ng 45 taon.

Nitong Miyerkoles, lumagda sa kasunduan ang ABS-CBN at GMA-7 kung saan mapapanood na sa Kapuso network simula sa Abril 6 ang “It’s Showtime.

Matatandaan na umalis sa GMA-7 sina Tito, Vic at Joey noong Mayo 2023 matapos ang hindi pagka-kasundo sa Te­levision and Production Exponents Inc. (TAPE).

Lumipat sila sa TV 5 gamit ang titulong “E.A.T.” pero makalipas ang ilang buwan ay nagwagi sila sa kaso at nabawi ang “Eat Bulaga” sa TAPE.

Nagpalit ng pangalan ng show ang TAPE pero hindi nagtagal ay nakipagkasundo ito sa GMA na ipatigil na ang show dahil sa laki ng pagkakautang.