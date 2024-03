Semana Santa ’24: Panahon ng pagninilay at repleksyon

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Sa darating na Linggo, Marso 24, gugunitain ng mga Pinoy ang Palm Sunday o Palaspas bilang simbolo ng pagsalubong kay Hesukristo habang siya’y papasok sa Jerusalem.

Kahit marami tayong pagsubok at suliranin, salubungin natin ang pag-asang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, mga kasurog!

Sa pagpasok ng Mahal na Araw, muli na namang gugunitain ang iba pang tradisyon na sinusunod ng mga Pilipino. Kasama rito ang Pabasa o ang pag-awit ukol sa pasakit ni Kristo; Visita Iglesia o pagbisita sa mga Simbahan tuwing Huwebes Santo; Siete Palabras tuwing Biyernes Santo kung saan isinasadula ang pagkamatay ni Kristo; at ang Salubong o Pasko ng Pagkabuhay.

Dapat din nating isaisip na ang Mahal na Araw ay panahon ng pagtitika at repleksyon. Dito natin sinusuri kung tayo ba’y gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa ayon sa mga aral ni Kristo.

Inaasahan din na marami ang uuwi sa kani-kanilang probinsiya sa Holy Week kaya naman nakikiusap ako sa ating mga kababayan na maging maingat sa paglalakbay.

Kung mayroon kayong mga sariling sasakyan pauwi sa probinsiya, siguruhin na nasa tamang kondisyon ang sasakyan. Palitan ang mga pudpod na gulong, ayusin ang preno, i-tune up ang sasakyan. Higit sa lahat, sundin ang batas-trapiko sa lahat ng oras, magsuot ng seatbelt, at kung maaari, mag-invest sa dashcam.

Sa mga sasakay naman ng barko at eroplano, siguruhing maaga pa lamang ay nandoon na kayo sa pier o airport. Tiyaking dala ang tiket at mga identification cards at huwag kalilimutan ang perang panggastos.

Nitong nakaraang Miyerkoles ay nag-adjourn ang sesyon ng Mababang Kapulungan ng Kongreso upang bigyang-daan ang Holy Week break. Pero bago kami nag-adjourn, marami kaming ipinasang panukalang batas na pakikinabangan ng mga Pilipino.

Halos lahat po ng legislative agenda at mga nilahad sa nakaraang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay naipasa na ng Mababang Kapulungan. Kabilang dito ang pagpapatibay ng Resolution of Both Houses No. 7 na layong amyendahan ang ilang economic provisions ng 1987 Constitution.

Bago lumipad patungong Europe si Pangulong Marcos, nilagdaan niya ang mga batas tulad ng pagbabawal sa ‘no permit, no exam’ policy; ang pag-amyenda sa Philippine Passport Act upang maaari nang maging online ang passport application at mapataas din ang parusa sa pamemeke ng pasaporte; at ang batas na muling bubuhay sa industriya ng asin sa bansa. Kamakailan din ay naging ganap na batas ang Expanded Centenarian Act upang mabigyan ng P10,000 cash gift ang mga senior citizens na umabot ng edad 80, 85, 90 at 95.

Kahit naka-break ang sesyon ng Kongreso, pinahihintulutan pa rin ang mga komite na magdaos ng public hearings sa mga nakabinbing panukalang batas at resolusyon.

Samantala, walang pahinga sa trabaho ang inyong lingkod kahit naka-break ang Kongreso. Gagamitin ko ang pagkakataon para ikutin ang iba’t ibang panig ng Bicol Region at iba pang bahagi ng bansa tulad na lamang ng pagbisita natin kamakailan sa Tuguegarao City para pangunahan ang groundbreaking ng konstruksyon ng Tuguegarao-Solana Bridge.

Ang Tuguegarao-Solana Bridge ay hindi lang istraktura ng gawa sa bakal at semento. Ito’y sumasalamin sa lakas ng komunidad at pinagsama-samang pagkilos tungo sa paglago at kaunlaran.

Sa mga susunod na pitak, marami pa tayong ibabalita tungkol sa mga proyekto at programa ng inyong lingkod at ng Ako Bicol Party-list. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!