SB19 tuloy na mga napurnadang show

Muling nabuhayan ng loob ang fans ng SB19 worldwide nang in-announce sa official social media page ng grupo na tuloy na tuloy na ang naudlot na ‘SB19 Pagtatag! World Tour Asia’.

Nataranta sa excitement ang followers nila, ha. Nag-uumapaw sa kasiyahan!

Sa Dubai, United Arab Emirates gagawin ang unang concert nila. Mas bongga at mas malaki ang bagong venue, kaya mas maraming fans ang maa-accommodate sa Agenda Auditorium, Dubai Media City on April 24.

Bago pa man kasi makansela ang concert ng SB19 last year ay sold out na ito. Kaya siguro inilipat ang Dubai show sa mas malaking venue para mas marami pa ang ma-accommodate na fans ng grupo.

Next destination ng sikat na P-pop group ay sa Japan. Sa April 29 naman ang concert nila sa Japan Pavilion, Tokorozawa Sakura Town. Last December 9, 2023 dapat ang concert nila rito na sold out na rin. Same venue pa rin ang concert sa bansang iyon.

So far, dalawang concert pa lang ang inanunsyo na gagawin ng SB19 para sa kanilang Asian tour.

Dahil nabulabog ang Pinoy worldwide fans ng SB19 ay hiling nila na sana ay mag-show rin daw ang favorite group nila sa Thailand, Hong Kong, Singapore, at iba pang bansa sa Asya.

May netizen din na naninirahan sa Australia na nagkomento na, “Wala bang Australian stop? Mag concert namang kayo rito SB19, part din po kami ng world.”

As expected,super excited na ang fans nina Stell, Pablo, Josh, Ken, and Justin na muling mapanood nang sama-sama sa iisang stage ang grupo.

Masayang-masaya ang A’TIN (tawag sa fans ng grupo) dahil kahit busy na sa kani-kanilang solo career ay magkakaroon pa rin ng chance ang SB19 na ituloy ang mga nakansela nilang concert last year.

Kung matatandaan, nakansela ang mga nakatakda sanang concerts ng Filipino pop sensation group sa Singapore, Thailand, Dubai, at Japan. Nagdulot ito ng sobrang kalungkutan sa global fans ng SB19.

Samantala, may nabalitaan kami na mukhang madadagdagan pa raw ang ‘Pagtatag World Tour’ leg. Inaayos lang ang busy schedules ng bawat member. Abangan na lang ang announcement sa official social media page ng SB19.

Samantala, kasama si Stell Ajero sa US/Canada concert tour ni Erik Santos ngayong June. Sina Josh at Pablo naman ay busy rin sa kanilang sariling album na ilalabas this year. Ganoon din si Ken. Si Justin naman after ng very successful debut single na ‘Surreal’ ay may nakatakdang pang i-release na dalawa pang songs this year.

Mukhang matatagalan pa ang paggawa nila ng album together kaya super happy na ang A’TIN global family sa SB19 ‘Pagtatag! World Tour Asia’ at sisiguraduhin nila na susuportahan nila ito ng bonggang-bongga para mas dumami pa ang concert tour ng Pinoy all boys global icon.

Congrats SB19!