MUKHANG walang makakalusot na mangungupit o mangungutang sa cute na bantay ng isang sari-sari store.

Lubos na kasiyahan ang dulot ng eksena ng isang asong nagbabantay sa isang sari-sari store ng kanyang amo.

Sa halip na katakutan, mas kinagiliwan pa ng mga netizen ang pwesto ni Bantay na ang kalahati ng katawan ay nakadungaw sa labas ng tindahan habang ang kalahati ay nasa loob ng sari-sari store.

Biro ng nag-post na si Xentra Anime Lover Pollat, balak sana niyang mangutang pero nang makita niya ang nagbabantay na fur baby ay nagbago na ang kanyang isip.

Obserba naman ng ilan, mukhang mabait naman ang aso at nag-aabang ng magpe-pet sa kanya.

“That furbaby seems to be waiting for someone to pet him/her from the outside Ka-cute eh!”

“Doon na lang ako sa kanto uutang, mahirap na eh,”

“You made my day doggie hehe lagi na ako bibili pag Ikaw ang magtitinda”

“Good job doggie”