Sarah Geronimo hindi pa sure ang horror movie

Sobrang na-excite ang fans, supporters ng Pop Star Royalty na si Sarah Geronimo nang mag-post ang Viva Films sa kanilang social media accounts ng picture ng misis ni Matteo Guidicelli kasama ang batikang direktor na si Mikhail Red.

Ang tanong nga ng fans, netizen, isang horror genre raw ba ang comeback movie ni Sarah?

Sa picture kasi nina Sarah, Direk Mikhail ay nasa likuran nila ang isang malaking television na may eerie image na naka-flash.

So sa tingin nga ng mga nakakita ay ang pelikulang iyon daw ang gagawin ni Sarah.

Eh ang bongga kasi ng ‘Deleter’ horror movie ni Direk Mikhail na top grosser sa 2022 Metro Manila Film Festival na pinagbidahan ni Nadine Lustre.

Feeling nga nila ay isasali ng Viva Films sa 2024 Metro Manila Film Festival ang pelikulang iyon dahil may caption pang “SOON” sa post.

Kaagad naman naming tinanong ang isa sa big bosses ng Viva group of companies tungkol doon.

Sagot naman nito, “Hindi pa confirmed ‘yung horror movie.”

Idinagdag din ng source namin na pitching pa lang ang pagkikitang iyon.

“Pitching pa lang. Nag-meeting na. Hopefully maging okey na at matuloy,” sey pa ng kausap namin.

Kung matatandaan last year ay um-attend din sa meeting sa Viva si Sarah at nakasama pa nga si John Lloyd Cruz at lumabas din na inaayos na ang reunion movie nila.

Pero hanggang mgayon ay hindi pa rin natutuloy iyon kahit may mga na-pitch ding materials para sa reunion movie nga nina Sarah, Lloydie.

Let’s wait na lang kung itong horror movie ni Direk Mikhail for Sarah ay matutuloy, ha!

‘Yun na!