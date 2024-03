Ruffa Gutierrez nagpasabog ng kaseksihan kahit stressed

Bongga ang pinost na picture ni Ruffa Gutierrez sa kanyang social media accounts nitong Huwebes.

Nasa poolside kasi ang isa sa cast ng ‘Can’t Buy Me Love’ serye ng ABS-CBN Studios.

In fairness, ang sexy ni Ruffa sa swimsuit picture niya habang may hawak na buko.

Caption ni Ruffa, “One coconut a day keeps the stress away. Breathe.”

Napa-wow nga ang fans, netizens.

Siyempre, napaka-comment din ang friends ni Ruffa.

Sey ni Donita Rose na pabiro, “So that’s what you call me these days, a coconut. Alright.”

Komento naman ng fashion designer na si Rajo Laurel, “WAIT!!! Why are you ageing in reverse?”

Sinagot namin ang comment ni Rajo ng, “In love hahaha.”

Pero sabi nga ng ibang followers ni Ruffa, “You’re still looking great! Amazing and fascinating and gorgeous.”

May isa ring nagsabi na, “Enjoy your swimming and refreshing coconut drinks. You’re beautiful and sexy as ever!”

Anyway, sa tsikahan namin ni Ruffa kahapon ay sinabi niyang huwag na raw kaming mag-comment pa. Naloka yata siya sa sagot ko kay Rajo na in love siya. Hahaha!

Naikuwento nga pala ni Ruffa na miss na miss na niya ang dalawa niyang anak na sina Lorin, Venice na magka-bonding ngayon sa Beverly Hills, California.

Kung wala lang daw siyang work ngayon, ilang araw nga sa isang linggo ang taping nila ng ‘Can’t Buy Me Love’, ay baka kasama na siya ng mga anak sa Amerika.

“But can’t leave. Marami pa kaming taping days bago kami mag-end sa May,” sey niya.

Pero pauwi na rin ng ‘Pinas si Venice at sa Holy Week ay magbabakasyon naman silang mag-ina sa Sydney, Australia.

Gusto ni Ruffa na palaging maka-bonding si Venice dahil next year ay sa abroad na rin mag-aaral ang kanyang bunsong anak.

Bongga! (Jun Lalin)