Richard Gutierrez aligaga sa birthday ng bunso

Birthday ngayon ng bunsong anak ni Richard Gutierrez na si Kai.

Anim na taon na si Kai.

Siyempre, tutok na tutok si Richard sa kaarawan ni Kai.

Na katulong nga ang nanay niyang si Annabelle Rama ay may pa-party si Richard this weekend para kay Kai.

Na ang saya nga dahil pati ang kuya ni Kai na si Zion ay sobrang excited din sa birthday party ng kapatid.

Nang tumawag nga sa amin si Tita Annabelle, ikinuwentong busy si Richarg sa pag-iimbita sa mga kaibigan at sa mga anak ng mga ito para nga siguradong maka-attend sa birthday party ni Kai.

Na siyempre pa ay gusto nilang maging sobrang saya.

At si Tita Annabelle, hindi rin pahuhuli sa pag-iimbita ng mga artistang may mga anak na rin para maka-join sa pa-birthday party nila for Kai.

“Sayang wala ka pala, invited ka pa naman. Hindi mo tuloy mawi-witness ang birthday party ni Kai,” tsika ni Bisaya, na sabi naman namin ay magkuwento na lang siya at magbigay ng pictures para maisulat namin dito sa Abante ang birthday party ng kanyang apo.

‘Yun na! (Jun Lalin)