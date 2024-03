Walang nagbabadyang malaking paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin pagsapit ng Semana Santa sa susunod na linggo.

Ito ang ibinahagi ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Steven Cua sa programang “Tele-tinig” sa Teletabloid.

Paliwanag ni Cua, hindi masyadong magtataas ang presyo ng manufactured o pro¬cessed foods hindi tulad ng fresh o sariwang pagkain.

“Hindi naman siya masyadong tataas kasi manufactured na iyan eh, processed na iyan eh so hindi na iyan tataas katulad ng fresh,” paliwanag ni Cua.

“Mahirap kaming magtaas at magbaba the following week hindi katulad ng palengke,” dugtong pa niya.

Kaugnay nito sinabi pa ni Cua sa “Tele-tinig” na malaki ang magiging epekto ng napipintong pagtaas ng suweldo ng mga manggagawa at karagdagang diskwento para sa senior citizens at PWDs sa presyo ng mga bilihin.

Ayon kay Cua, tataas ang presyo ng bilihin sakaling matuloy ito dahil retailers ang papasan ng epekto ng wage hike at karagdagang discount.