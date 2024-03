Porn star Lexi Lore inakalang siya ang misis ni James Yap

TRENDING ang post ng adult film actress na si Lexie Lore matapos nitong ipahayag at akalain na siya ang misis ng tinaguriang “The Big Game” na basketbolista na si James Yap dahil sa tindi ng pagkakahawig niya rito.

“OMG! I thought it was me,” manghang sabi ng Amerikinang adult actress habang kasama sa post ntio ang litrato ng naging 2-time Philippine Basketball Association (PBA) Most Valuable Player at kasalukuyang councilor ng San Juan City na si Yap na kasama ang dalawang anak at ang asawa na isang Italiana.

Agad naging tampulan ng iba’t ibang pahiwatig at reaksiyon mul asa mga netizen ang post ng maganda at seksing aktres na inakala niya dahil sa malaking pagkaahawagi na siya ang misis ng kasalukuyang Blackwater Bossing gunner.

“Grabe ka talaga, Idol,” sabi ng isang avid follower ng mula Escalante, Negros Occidental na si Yap.

“Lexie Loré wanna try James’ million moves?,” matalinhaga namang sabi ni netizen Jadeyboy Rodis Yupangco.

Ilang komento naman ang nagsasabi na inaasahang mapapalaban si Lore sa dating University of the East (UE) varsity player dahil sa biniyayaan ito ng natatangi at kakaibang kaangkinan lalo na ng mapagpalang kayamanan na tanging naaangkop sa mga kababaihan.

Samantala, kabilang pa rin si Yap sa paparating na PBA All-Star Game sa Marso 24 sa Bacolod City.

Record-setting ito para kay Yap na maglalaro sa kanyang ika-18 All-Star Game sa kanyang career.

Kapag sumalang na si Yap sa Linggo ay babasagin nito ang pagkakabuhol nila ni Asi Taulava na 17 All-Star Game appearance. May 16 naman si PBA legend Alvin Patrimonio.

MVP ng All-Star Game taong 2012 sa Laoag si James.

(Lito Oredo)