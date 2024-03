SASADSAD ang laki ng populasyon ng mundo bago sumapit ang 2100.

Ayon sa pag-aaral ng Institute for Health Metrics and Evaluation, isang organisasyon sa America, tinatayang 198 mula sa 204 na bansa ang makararanas ng pagsadsad ng bilang ng populasyon bago matapos ang kasalukuyang siglo.

Sinabi ng organisasyon na dahil ito sa halos kalahati ng mga bansa sa mundo ang nakakaranas na ng aging population.

Dahil din dito kung kaya nahihirapan ng mga bansang ito na mapanatili ang kasalukuyang bilang ng kanilang populasyon.

Apektado umano rito ang mga mayayamang bansa na may mas malaking tiyansa na bumagsak ang populasyon kumpara sa mga developing country.

Sinabi ng mga mananaliksik na malaki ang epekto nito sa pandaigdigang ekonomiya.

Samantala, hindi naman ito ikinaalarma ng World Health Organization dahil may mabuti naman umanong maidudulot ang pagbaba ng populasyon sa mundo partikular na sa food security.

Gayunman, ipinunto rin ng WHO na malaki ang magiging kabawasan nito sa labor supply, social security at nationalistic geopolitics ng mundo.

Nilinaw naman ng Institute for Health Metrics and Evaluation na ito ay projection lamang at maaaring magbago.