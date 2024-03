Pinaboran si Kim: Karylle inagrabyado sa contract signing

Umalma ang mga fan ni Karylle sa napanood nilang treatment sa idol nila. Hindi nila nagustuhan na parang sinahog lang si Karylle sa ibang co-host ng show, at mas binigyan ng importansiya si Kim Chiu.

Sa contract signing kasi ng ‘It’s Showtime’ at GMA-7 nitong Miyerkoles ng hapon, isa-isa ngang pumasok ang mga host/co-host.

Una nga sina Jackie Gonzaga, Cienne Dominguez.

Sinundan agad nina Lassy Marquez, MC Muah.

At siyempre, sina Ion Perez, Ryan Bang, Darren Espanto.

Then, pasok agad sina Teddy Corpuz, Jugs Jugueta.

At siyempre, sina Karylle, Amy Perez.

Then si Ogie Alcasid na solo ngang rumampa.

At si Kim Chiu na solo rin naglakad.

Then si Jhong Hilario na mag-isa ring lumakad.

At siyempre ang isa mga poste ng show na si Vhong Navarro.

Sumunod agad si Anne Curtis na original host din.

At pinakahuli nga si Vice Ganda.

At ‘yun nga, trending ang mga pangalan nina Karylle, Kim, dahil feeling nila, hindi trinato ng tama si Karylle, at mas pinahalagahan si Kim.

“Honored to be with my real life Tita, ang Tyang ng Bayan, Tita Amy Perez who has been in the noontime games since Kwarta o Kahon. If you know the keys game, comment down below! Hahahaha! Thank you GMA!” sabi ni Karylle.

Pero, hindi nga `yon tanggap ng mga faney, netizen, at humihingi sila ng tamang trato para kay Karylle. Heto nga ang mga chika nila:

“The solo walk may not mean anything to you K, but in audience perspective and a fan of Showtime, they value you less and less. You have a pure heart and I hope you know when it’s enough.”

“Miss K I’m sad na parang demoted ka. I’m expecting for your solo walk kasi is aka sa mga old ang original host. I mean from hurado to regular host. You deserve a solo walk.”

“Karylle you are one of the main host. You deserve a solo walk.”

“Mas nauna ka pa kay Kim at Ogie, deserve ni Karylle ang solo walk. Parang secondary host lang ang dating niya. Kasabayan niya si Billy at mga main hurado pa si Jhong noon.”

“I love Showtime per sana i-treat naman nila si Karylle ng fair. Hello, OG host siya, bakit naman ganun?”

“Bakit walang solo entrance si Karylle? Bakit si Kim meron?”

“Karylle should have walked solo since pioneer siya sa show. si Tyan Amy at Kimmy sana ang nagsabay.”

“Palala nang palala ang treatment ng show kay Karylle. Don’t you remember na Vice, Anne, Karylle, Vhong, Billy ang 5 main hosts ng show?”

“I get that Kim is a bigger celebrity compared to Karylle. Pero sa Showtime, I believe K deserves the bigger sport than Kim.”

Anyway, marami naman ang nakiusap na huwag pasabunging sina Karylle at Kim. Wala nga raw kasalanan si Kim sa nangyaring arrangement sa pagrampa.

Kaloka!

(Dondon Sermino)