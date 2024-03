Nahihirapan ang Office of the Ombudsman sa pag-imbestiga sa isyu ng bigas scam sa National Food Au-thority (NFA) dahil wala pang isinusumiteng mga dokumento ang Department of Agriculture (DA).

Himutok ni Ombudsman Samuel Martires, puro salita si Agriculture Assistant Secretary at spokesperson Arnel de Mesa pero hindi naman tinutumbasan ng aksyon.

“Ito ang nakakatawa nga dahil sinasabi nila palagi lalo na ‘yong spokesperson nila na si Assistant Secre-tary de Mesa na sang-ayon sa utos ng secretary of Agriculture, ibigay na sa amin ang dokumento. Eh ano bang dokumento ang binigay nila sa amin?” wika ni Martires sa interview sa DZBB.

“Ang mahirap kasi kay Assistant Secretary De Mesa salita siya nang salita hindi muna niya i-verify, i-validate ang kanyang facts,” dagdag pa niya.

Dahil aniya sa pinataw na suspension sa mga opisyal at empleyado ng NFA kaugnay ng kuwestiyonableng pagbebenta ng 75,000 sako ng bigas sa dalawang pinaborang rice trader, sarado tuloy ngayon ang maraming warehouse ng NFA.

Ikinatuwiran umano ni De Mesa na hindi pa bonded ang mga warehouse kaya isinara muna ang mga ito.

Ngunit ayon kay Martires, puwede namang mag-appoint ng OIC sa warehouse at kumuha ng bond sa loob lamang ng isa hanggang tatlong araw.

“Kahapon sinabi na naman niya, nakasara ang mga warehouse. Hindi sila makapagbukas ng iba kasi ‘yong iba ay hindi pa bonded,” saad ng Ombudsman.

Aniya, March 4 pa sila nag-isyu ng preventive suspension pero hindi kumilos ang DA para maisyuhan ng bond ang mga bagong mangangasiwa ng warehouse.

“Ilang araw na ang nakakalipas, mga sampung araw na mahigit? Ilang araw ba bago makakuha ng bond? Pag maayos ang system ng Bureau of Treasury, isang araw nakakakuha ka na ng bond,” diin ni Martires.

Idinadahilan din daw ni De Mesa na hindi kuwalipikado sa bond ang mga assistant warehouse supervi-sor dahil sa mababa ang salary grade, bagay na walang katotohanan dahil ang requirement lang ay per-manente ang appointment ng assistant warehouse supervisor o OIC ng bodega.

Sinabi ni Martires na lumalabas na parang ang Ombudsman pa ngayon ang sinisisi sa mga nakasarang warehouse.

“Hindi sila kailangan magsara ng warehouses. Ang nakakatakot nito dahil sinasabi nilang nakasara kara-mihan ng warehouses, sa amin pa isisisi na hindi sila makabili ng palay,” giit ng Ombudsman.

“Sana si Asec De Mesa, pag-aralan muna niya ang sistema ng NFA kung ano ang mangyayari kapag itong tao ito ay wala,” diin ni Martires.