Pagtugon sa hamon ng sunog ngayong Fire Prevention Month

Bilang Fire Prevention Month ngayong buwan ng Marso, mahalagang bigyang-diin natin ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan upang maiwasan ang mga sakuna dulot ng sunog. Ito ay isang responsibilidad na dapat gampanan ng lahat dahil sa bawat bahay na nasusunog, damay kadalasan ang mga kapit-bahay. Sa pamamagitan ng pagiging handa, pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa fire safety, at pagtutulungan, maaari nating maprotektahan ang ating mga sarili at ang ating mga ari-arian mula sa panganib ng sunog.

Ito ang dahilan kung bakit natin isinulong ang modernization program ng ating Bureau of Fire Protection alinsunod sa Republic Act No. 11589, o ang BFP Modernization Act, na tayo po ang pangunahing may-akda at isa sa mga nag-co-sponsor. Layunin ng batas na ito na palakasin ang kakayahan ng BFP sa pagtugon sa mga emergencies na may kinalaman sa sunog sa pamamagitan ng pagbili ng mga makabagong kagamitan, pagdaragdag ng mga bumbero at kakayahan nila, pati pagbibigay ng sapat na pagsasanay at paghahanda sa bawat komunidad.

Ako naman po, bilang inyong Mr. Malasakit, na palaging nagmamalasakit sa pinagdadaanan ng ating mga kababayan, patuloy akong tumutugon sa pangangailangan ng mga biktima ng sunog sa aming pag-iikot sa buong bansa.

Noong March 18, personal nating binisita at binigyan ng tulong ang 197 residente ng Brgy. San Roque, Quezon City na naging biktima ng insidente ng sunog kamakailan lamang.

Nakapunta rin ang ating Malasakit Team sa iba’t ibang komunidad para matulungan ang mga naging biktima ng magkakahiwalay na insidente ng sunog kabilang ang 52 sa Brgy. 157, Pasay City; 188 sa Brgy. Culiat, Quezon City; siyam sa Alabel, Sarangani Province; 37 sa Balindong, Lanao del Sur; sampu sa Brgy. Tuca Ambolong, Marawi City; 515 sa Brgy. Looc, Mandaue City; 61 sa Mandaluyong City; at 45 sa Surigao City.

May nabigyan din tayo ng dagdag tulong para sa 81 na naging biktima noon ng sunog sa Navotas City na nakatanggap pa ng hiwalay na suporta mula sa NHA sa ilalim ng programang isinulong natin noon para may pambili sila ng pako, yero, semento at iba pang materyales sa pagsasaayos ng kanilang tahanan.

Higit pa rito, hinikayat ko rin ang mga mayroong pangangailangang medikal na lumapit sa Malasakit Centers, kung saan pinagsama-sama ang iba’t ibang ahensya ng gobyerno na may medical assistance programs upang mapadali ang pagkuha ng tulong mula sa gobyerno para sa pagpapagamot. Pera naman po ng taumbayan yan, dapat lang na ibalik sa kanila sa pamamagitan ng mabilis at maayos na serbisyo lalo na kung tulong pangkalusugan.

Samantala, patuloy rin tayo sa pakikisalamuha sa iba’t ibang sektor upang kumustahin ang kanilang kalagayan at makatulong sa ating mga kababayan sa abot ng ating makakaya.

Noong March 14, tayo ay nasa Pampanga para magkaloob ng tulong sa mga benepisyaryo ng isinagawang medical mission sa Lubao kasama sina Governor Delta Pineda at Vice Governor Nanay Pineda. Binisita rin natin ang itinayong Super Health Center sa lugar na ating isinulong kasama ang DOH, mga kapwa mambabatas at mga lokal na pamahalaan upang ilapit ang pangunahing serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad.

Sinundan ito ng ating pagdalo sa inagurasyon ng Super Health Center sa Arayat. Kasama sina Mayor Madir Alejandrino, Vice Mayor Bon Alejandrino at iba lang lokal na opisyal, nagkaloob din tayo ng tulong sa mga taga-Arayat na nawalan ng hanapbuhay. Nagpasalamat din ako sa kanila sa paghirang sa akin bilang adopted son ng Arayat.

Dumiretso rin tayo sa Zambales para dumalo sa ginanap na pagsasama ng mga opisyal ng Liga ng mga Barangay ng Tarlac City sa paanyaya ni Mayor Cristy Angeles. Palagi kong sinusuportahan ang ating mga kawani ng mga barangay dahil mahalaga ang kanilang papel upang ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa mga tao.

Nasa Pangasinan naman tayo noong March 15 para personal na saksihan ang inagurasyon ng Super Health Center sa Mapandan. Namahagi rin tayo ng tulong sa 500 residente na nawalan ng hanapbuhay kasama ang DOLE na nagbigay ng hiwalay na suporta sa kanila. Dumalo rin tayo sa ginanap na Pandan Festival at nagkaloob ng suporta sa 200 na mahihirap. Matapos ito ay dumiretso tayo sa Nueva Ecija at nag-inspeksyon sa itinayong Super Health Center sa Science City of Muñoz. Nagkaloob din tayo ng tulong sa 700 mahihirap katuwang si Cong. GP Padiernos. Bilang adopted son ng parehong probinsya ng Pangasinan at Nueva Ecija, sisikapin kong makatulong sa aking mga kababayan doon sa abot ng aking makakaya.

Noong March 19, dinaluhan ko naman ang Provincial Liga Congress ng Liga ng mga Barangay, South Cotabato Chapter, na idinaos sa Pasay City sa imbitasyon ni LNB Chapter President Neil Ryan Escobillo. Bilang pakikiisa, nagkaloob ako ng tulong sa mga barangay officials doon at nagpaalala na ang kapakanan ng ating mga kababayan ay dapat laging maging prayoridad.

Bilang chairperson ng Senate Committee on Sports, dumalo rin tayo sa 1st Women in Sports Awards noong March 20 na idinaos sa Rizal Memorial Sports Complex sa Manila City kung saan binigyang diin natin ang kahalagahan ng sports development at ibinahagi rin natin ang ilan sa ating mga inisyatiba na layuning mapabuti ang kalagayan ng ating mga atleta, lalo na ang mga kababaihan bilang Women’s Month ngayong Marso.

Maliban dito, nagbigay rin ng suporta ang aking tanggapan sa 40 kababaihan sa isinagawang pagdiriwang ng Women’s Month sa Bulaluhan sa Brgy. Concepcion, Malabon City; 100 kababaihan sa pagdiriwang ng Women’s Day sa Brgy. Tambo at 150 na barangay workers sa pagdiriwang ng 69th Founding Anniversary sa Brgy. Linosutan, parehong sa Island Garden City of Samal.

Napagkalooban din ng tulong ang 115 na estudyante sa Victorias City, Negros Occidental kasama si Councilor Derek Palanca; 305 na mahihirap sa Brgy. Poblacion, Dapa, Surigao del Norte kasama si Brgy. Capt Susana Chua; at 1,000 miyembro ng komunidad ng mga Muslim sa Maguindanao del Norte kasama si Vice Mayor Shameem Mastura.

Kasama si Cong. Bing Maniquiz, natulungan din ang mga nawalan ng hanapbuhay gaya ng 177 sa Masinloc, Zambales na nabigyan din ng DOLE ng pansamantalang trabaho.

Sinaksihan din ng aking tanggapan ang groundbreaking ng Super Health Centers sa Jamindan, Capiz at Balo-i, Lanao del Norte; gayundin ang soft launching ng Super Health Center sa Talisay, Camarines Norte; inauguration ng Super Health Center sa Magallanes, Cavite; at groundbreaking ng Super Health Center sa Pili, Camarines Sur at ang grand opening ng Pili Public Market na ating isinulong noon.

Bilang inyong senador, patuloy akong magseserbisyo sa kapwa ko Pilipino, lalo na sa mga mahihirap at nangangailangan, sa abot ng aking makakaya dahil bisyo ko na ang magserbisyo at naniniwala ako na ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Diyos.