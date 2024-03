Kinuwestiyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang pahayag ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa na handa siyang maging “security” ni Pastor Apollo Quiboloy oras na damputin na ito ng Senate Sgt.-At-Arms at dalhin sa Senado.

Ayon kay Trillanes, dapat ipinagtatanggol ng mga senador ang mga taong walang kapangya­rihan at walang boses sa lipunan at hindi si Quiboloy na isang makapangyarihang tao sa Pilipinas.

“Senators are elec­ted to be protectors of the weak and powerless and be the voice of the voiceless. Itong mga alagad ni Duterte talagang wala sa ayos,” diin ng dating senador sa kanyang pinost sa X, dating Twitter.

Nauna nang sinabi ni Trillanes na isasalba ng pro-Duterte senators si Quiboloy upang hindi ito maisyuhan ng warrant of arrest ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality.

Gayunman, tanging sina Senador Robin Padilla, Cynthia Villar, Mark Villar, Imee Marcos at Christopher Lawrence “Bong” Go ang lumagda para harangin ang mosyon ni Senadora Risa Hontiveros na ipaaresto si Quiboloy.

Pinayuhan naman ni Padilla ang kampo ni Quiboloy na dumulog sa Supreme Court upang maharang ang pag-aresto sa lider ng Kingdom of Jesus Christ.

Si Quiboloy ay pinatawan ng contempt at arrest order ng komite ni Sen. Hontiveros dahil sa hindi nito pagsipot sa mga hearing kung saan nagsalita ang mga biktima umano ng panggagahasa, trafficking at child abuse.

Nasa wanted list din ng Federal Bureau of Investigation si Quiboloy dahil sa “conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children; sex trafficking by force, fraud and coercion; conspiracy; bulk cash smuggling” sa Estados Unidos.