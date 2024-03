Magdyowa niratrat sa tsekot, mister tigok

TODAS ang isang mister habang sugatan ang kanyang misis nang ratratin sila ng hindi pa nakikilalang riding in tandem habang lulan ng kanilang kotse sa Mayamot, Antipolo City noong Miyerkoles ng gabi

Agad binawian ng buhay ang nagmamanehong si Abad Antonius Larazo habang tinamaan naman ng ligaw na bala sa binti ang kanyang asawa na si Grace.

Sa ulat ng Antipolo City police, sapol sa CCTV ang pagbuntot ng motorsiklo ng mga suspek sa itim na kotseng Honda Jazz ng mag-asawa sa kahabaan ng Soliven st. sa Barangay Mayamot.

Pagdating sa dulo ng intersection saka niratrat ng mga suspek ang sasakyan ng mga biktima.

Lumapit pa sa kotse ang isang lalaki na naka-asul na pang-itaas at naka-helmet at may kinuha sa loob ng sasakyan.

Ayon sa pulisya, posibleng isa sa mga suspek ang lalaki pero wala naman umanong nawalang gamit sa kotse ang mga biktima.

Nabatid na pauwi na ang mag-asawa matapos sunduin ng mister ang kanyang misis sa trabaho nito. Patuloy ang imbestigasyon sa insidente.

(Ronilo Dagos)