Lovi Poe uuwi na, tuloy pelikula sa Regal

Uuwi uli ng Pilipinas si Lovi Poe para simulan ang sexy drama movie niya under Regal Entertainment, Inc. ng mag-inang Mother Lily at Roselle Monteverde.

Sabi mismo ni Roselle sa Abante, all set na sila para sa shooting ng ‘Guilty Pleasure’ kung saan nakatakdang ibilad ng aktres ang kanyang kaseksihan at galing din sa pag-arte.

Makakasama ni Lovi sa pelikulang ito sina JM de Guzman at Jameson Blakes bilang leading men niya.

Kasama rin sa pelikulang ito ang ilang Regal Babies sa pangunguna nina Dustin Yu at Sarah Edwards.

Ayon naman sa manager ni Lovi na si Leo Dominguez, excited na ang aktres na bumalik ng Pilipinas para mag-shooting.

Kung matatandaan, umuwi sandali ng Pilipinas noong February si Lovi para makasama sa huling pagkakataon ang pet dog niyang si Phoebe na may sakit at pinatulog na noong second day ng aktres sa bansa.

Pinagluksa ni Lovi si Phoebe at nang umalis na siya ng Pilipinas pabalik sa kanyang mister na si Monty Blencowe sa Los Angeles, California ay isinama naman niya ang isa pa niyang pet dog na si Señor.

Sa ngayon ay sobrang enjoy si Lovi sa bonding nila ni Monty sa LA at ang saya rin daw dahil kasama nila si Señor na sobrang masaya sa bago nitong bahay.

Bongga! (Jun Lalin)