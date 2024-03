Keanzel sa PSL Global Challenge

LALAHOK ang Keanzel basketball club sa isa na namang pinaka-premyadong developmental league sa ating bansa na Pilipinas Super League (PSL) Global Challenge.

Ito ay may tatlong dibisyon na 20-Under (born 2004), 18- Under (born 2006) at 16-Under (born 2008).

Ang nasabing liga ay may programang papunta sa global competition kung saan makakalaban ng ating mga kabataang manlalaro ang mga kabataan sa iba’t ibang bansa tulad ng Amerika, Canada, Australia, Singapore at iba pa.

Pinangungunahan ni Commissioner Allan Caidic ang PSL kasama sina Deputy Commissioner Gerry Esplana, Basketball Operations chief Farley Aguila, Sir Otep Ronquillo at mga kagalang-galang na founder Cong. Claudine Bautista at Gov. Claude Baustista.

Tampok sa PSL Global Challenge – NCR Leg ang Keanzel-Mandaluyong, Manila (coach Manu), QC (JayR Matias),

San Juan (Jun Usman), Caloocan (Dindo Simpao), Marikina (Jason Santiago), Valenzuela (Aris Gregorio) at Pasig (Gian Villenas/Mark Luna).

Ang Keanzel basketball na patuloy na tumutulong sa mga kabataan na may pangarap sa basketball ay pag-aari ng inyong lingkod dahil sa aking passion sa larong basketball.

***

Naglalaro muli ang Elite 10U sa MILCU Gotskills kung saan sila rin ang nagkampeon sa 12U sa Gold Division.

Kaya nagpapasalamat kami sa aming team manager na si Boss JC at ang walang sawang suporta ni Madame Vice President Sara Duterte at Atty. Mans Carpio sa aming team.