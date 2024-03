Ipinagmalaki ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na matagumpay na nagawa ng Kamara de Representantes ang tra-baho nito partikular ang pagpasa ng mga panukalang tutulong kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na maisakatu-paran ang kanyang mga programa.

Sa mensahe ni Romualdez sa adjournment ng sesyon ng Kamara, ibinalita nito ang 100-percent na pag-apruba ng Kamara sa mga priority bills na tinukoy ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address (SONA) noong 2023 at ng Legislative-Exe¬cutive Development Advisory Council (LEDAC).

“We have done our homework. Our accomplishments reflect our proactive stance in catering to the needs of the people by pass-ing these much-needed legislation that are attuned to the Philippine Development Plan and the 8-point socio-economic agenda under the medium-term fiscal framework of His Excellency, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr.,” pagmamalaki ni Romualdez.

Dagdag pa niya: “Wala po tayong backlog sa trabaho. Tapos natin ang mga napagkasunduang assignment bago pa man dumating ang deadline. Ang grado natin sa LEDAC: 100 percent. Lahat nang ito, dahil sa pagkakaisa natin, sa sipag ninyong lahat, at sa malasakit na ipinakita ninyo sa trabaho at sa mamama-yan.” (Eralyn Prado)