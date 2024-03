Julie Anne San Jose hiling na ipasok sa serye ni Alden Richards

Kumpirmado na nga na kasama si Dennis Trillo sa serye nina Alden Richards, Barbie Forteza, David Licauco at Sanya Lopez.

“Yes, Hapon ang role ni Dennis. Isang opisyal sa Japanese Imperial Army. Hindi puwedeng hindi siya kasali sa Pulang Araw no!” sabi ng manunulat na si Suzette Doctolero.

Pero, tanong ng mga fan, bakit hindi siya isinama sa story conference noon?

“Maraming hindi isinali kasi surprise!” sagot ulit ni Suzette.

At dahil kumpirmado na ngang pasok si Dennis sa ‘Pulang Araw’, may hiling naman ang mga fan tungkol kay Julie Anne San Jose.

“Dahil kasali na si Dennis, parang reunion ito ng cast ng Marial Clara at Ibarra, ha! Sana ipasok na rin si Maria Clara o kahit special appearance lang si Julie Anne San Jose.”

“May chance bang makapasok kahit special appearance lang si Julie Anne?”

“Julie would be a perfect rich Haponesa in the late 1930s. Perhaps the battered wife of the character of Dennis who lives in some suburban town near Tokyo.”

“Sana talaga pati si Julie Anne isali. Siya na lang kasi ang kulang, eh.”

Bongga!

(Dondon Sermino)