PINATAKAM na naman ng aktres na si Ivana Alawi ang mga netizen sa kanyang latest Instagram post.

Sa kanyang post, nagbahagi siya ng larawan na kung saan nasa higaan na litaw ang kaseksihan niya.

“Can we stay in bed all day?” saad niya sa kanyang caption.

Napa-comment tuloy ang mga netizen sa larawan ni Ivana.

“Super hot and sexy”

“Yes po! Bedroom nice.”

“The hottest”

“So beautiful, hope to see you soon po.”

“Maaga pa maya na mga 9 love.”

(Vince Pagaduan)