‘It’s Showtime’ sasamahan ng Kapuso star

Kumpleto ang hosts ng ‘It’s Showtime’ na sumakay sa float sa ABS-CBN compound papuntang GMA Network sa Timog Avenue, Quezon City noong Miyerkoles para sa kanilang historical contract signing.

Maski sina Darren at Anne Curtis na wala sa live episode that day ay nakagawa ng paraan para makadalo sa nasabing big event.

Ang pagsakay sa float at pagkakaroon ng motorcade ay ginawa rin nila noong February 2012 nang maging official noontime show sila sa ABS-CBN.

Pagdating sa GMA Network compound ay sinalubong sila ng Kapuso employees at bosses at gayundin ang mga Kapamilya bosses na unang beses tumapak sa building at studio ng GMA-7.

Naging emosyonal naman ang mga host na sina Vice Ganda, Anne, Vhong Navarro, at Ogie Alcasid sa naganap na contract signing sa pagitan ng mga executives ng GMA Network at ABS-CBN Corporation.

Sa interview sa ABS-CBN News, pinaliwanag ng OG (original) hosts ng ‘It’s Showtime’ na sina Anne at Vhong kung bakit sila naging emosyonal.

“Siyempre nakikita niyo kami araw-araw nagpapasaya, pero on the back end of it, ang daming questions sa amin. So to finally be here and find out that this is really happening, I think we were just very much overwhelmed with the moment. Kasi it’s so surreal. Parang never in my personal, wildest dreams inakala kong mangyayari ito,” sey ni Anne.

“Ang sinasabi kasi ni Anne, ‘What if hindi nangyari ito?’ Kumbaga saan kami pupunta… Buti na nga lang hindi sa amin sinasabi pa kung ano ’yung mga reasons, ano ’yung mangyayari kasi baka din mahalata kami sa live. Kumbaga ’yung saya namin mabawasan dahil mayroon kaming iniintindi na pagdadaanan, pagsubok na naman na mabigat,” paliwanag ni Vhong.

Ayon naman sa Unkabogable Star Vice Ganda, ang nangyaring contract signing ay mayroong “Very strong, massive, transformative purpose.”

Sa kanyang impromptu speech ay nagpasalamat siya sa GMA-7 sa pagpili sa kanila para maging noontime show ng Channel 7.

“’Di naman lingid sa kaalaman nating lahat kung gaano kasadsad ang isinadsad ng Kapamilya pero naririyan kayo, hindi para tapakan kami at saktan pa sa mga panahong sadsad na sadsad kami. Inialay niyo ang mga kamay niyo sa amin para unti-unti kaming makabangon,” sey ni Vice.

“Napakarami ninyong pwedeng piliin, pero sa dulo pinili niyo ho kami kaya maraming-maraming salamat po sa pagpili sa amin… Halika na, magsanib pwersa na tayo para mapanalunan at mapagtagumpayan ang mas malalaking hamon,” pagtatapos niya.

Sa nasabing contract signing ay official na ring pinakilala si Darren bilang pinakabagong host ng ‘It’s Showtime’.

“Sobra ’yung hard launch ko. Dito pa talaga sa GMA Network, so ayun, nakakakilabot. It’s official, I’m part of the ‘Showtime’ family na talaga… so wala nang atrasan ito, totoo na siya,” sey ni Darren sa kanyang panayam kay MJ Felipe.

Hindi lang si Darren ang bagong host ng Kapamilya noontime show dahil ayon kay Vhong nang makapanayam siya ni Boy Abunda sa programang ‘Fast Talk with Boy Abunda’ ay may makakasama silang Kapuso sa programa pero inaayos pa raw kung magiging regular or semi-regular ito o baka pwede rin daw iba’t ibang Kapuso star ang maging co-host nila.

Feeling ko sa unang episode nila sa GMA Channel 7 sa April 6 ipapakilala ang makakasama nilang Kapuso star.

Bonggels!

(Byx Almacen)