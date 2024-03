Halak, `pesteng ehem’ lumobo ng 100% sa Western Vizayas

Nagkaroon umano ng 100% pagtaas sa kaso ng Pertussis o `Whooping cough’ sa Western Visayas.

Ayon sa Regional Epidemiology Surveillance Unit (RESU) ng Department of Health(DOH) sa Western Visayas, itinuturing nila na ito ay seryosong public health concern.

Nabatid kay Dr. Adriano Suba-an, DOH 6 regional director, na sa 18 kaso na na-monitor sa morbidity week 10 mula Marso 3 hanggang 9, ito ay 100% na mas mataas kumpara sa parehas na panahon noong 2023.

“Pertussis or whooping cough, as it is commonly known, is a highly contagious respiratory disease that can be particularly severe in infants and young children, it continues to remain as a serious public health concern,” ayon kay Suba-an.

Ang bacteria sa ubong may halak o `pesteng ehem’ ay maaring kumalat sa pamamagitan ng droplets at may indirect contact sa infected na tao.

Sintomas ng whooping cough ay ang matagal na ubo na umaabot sa dalawang linggo o mas mahigit pa, matinding pag-ubo sa gabi na susundan ng pagsusuka.

Hinikayat ng DOH ang mga komunidad na magsagawa ng preventive measures para maproteksyunan ang mga sanggol na hindi pa maaring bakunahan.

(Juliet de Loza-Cudia)