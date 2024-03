Future John Lloyd: Beaver Magtalas, Maxine Trinidad napagkamalang mag-asawa 

Lulang-lula si Beaver Magtalas sa mga kuwento ni Claudine Barretto tungkol sa kanya.

Pero ang mas nakapagpalundag ng puso ni Beaver ay ang kuwento ni Claudine na si John Lloyd Cruz nga raw ang nakikita niya sa batang aktor.

“Noong nakita ko kasi ang mga rashes ng film, bigla kong naisip, sabi ko, parang may kahawig si Beaver, parang si John Lloyd Cruz ang dating niya.

“Wala akong makukuha kay Beaver. I mean, pangalan ko ang nakataya rito, baka ‘pag nakita nila, ‘pag hindi maganda, sabihin nila, anong sinasabi ni Claudine na John Lloyd?

“Pero hindi, eh. Ganun ka-versatile si Beaver. At sa tingin ko, ganun ang mangyayari kay Beaver. Magiging John Lloyd din siya, na magaling umarte,” sabi ni Claudine.

At siyempre, hindi alam ni Beaver kung paano magri-react. Halos natulala nga siya sa mga narinig kay Claudine.

“I’m a big fan of John Lloyd talaga. Napaka-surreal talaga.

“Isa sa mga assignments ko talaga ay manood ng mga movies. At mga movies ni John Lloyd ang ilan sa mga napanood ko.

“Hopefully magawa ko nga `yung ini-expect nila sa akin.

“Mas na-inspire ako sa narinig ko. Nakaka-inspire na marinig na may mga taong naniniwala sa akin, na may kaya akong gawin na bagay. It drives me to do better,” sabi ni Beaver.

Anyway, sina Mutya Orquia, Maxine Trinidad nga ang mga partner ni Beaver sa ‘When Magic Hurts’ na dinirek ni Gabby Ramos. At may nakakalokang kuwento nga si Beaver tungkol kay Maxine, ha!

Sa naganap na presscon nga raw ng ‘When Magic Hurts’ sa Luxent Hotel (Timog QC), nasa pool area sila, at may mga foreigner rin na nasa venue.

“He came to us, at napagkamalan niya po kaming mag-asawa ni Maxine. Tawa kami nang tawa ni Maxine.

“Kasi nagbibiruan kami na tatalon kami sa pool na naka-presscon outfit. Tapos, bigla nga kaming nilapitan, may mga sinabi siya sa amin na mga advice.

“Pero natawa nga kami ni Maxine, kasi napagkamalan kaming mag-asawa.

“Magkausap kami at naglalakad lang kami sa pool. Nagbibiruan kami na tatalon nga sa pool. Pero nakakatawa talaga.

“Sabi lang, ‘Are you guys married?’ Hindi talaga kami mapigil-pigil tumawa.

“Pero sinabi naman namin na hindi, na friends lang talaga kami,” patawa-tawang kuwento ni Beaver.

Bongga, ‘di ba?

Well, abangan kung gaano ka-bongga ang chemistry ni Beaver kina Mutya at Maxine. At kanino nga ba siya mapupunta sa ending ng movie? (Dondon Sermino)