HINDI pa rin natitinag sa unang puwesto ang bansang Finland sa listahan ng World Happiness Report na inilabas noong Miyerkoles, Marso 20, 2024.

Upang matukoy ang pambansang kaligayahan ng isang bansa, sinukat sa nasabing report ang suporta sa lipunan, kita, kalusugan, kalayaan, kabutihang-loob at ang kawalan ng katiwalian.

Ito na ang ikapitong magkakasunod na taon na nanguna ang Finland sa listahan.

Sumunod sa Finland ang mga bansang Denmark at Iceland.

Ayon kay Prof Jan-Emmanuel De Neve, director ng Wellbeing Research Center sa University of Oxford at Editor ng World Happiness Report na , kabilang sa mga salik na nag-ambag sa kagalingan ng mga tao ay ang GDP per capita, pamamahagi ng kayamanan at isang estado na nagbibigay ng sikolohikal na katatagan at malusog na pag-asa sa buhay.

Ayon sa ulat, ang Norway, Sweden, Germany, France, United Kingdom at Spain ay mga bansa kung saan ang mga matatanda ay mas masaya ngayon kaysa sa mga kabataan, habang ang Portugal at Greece ay nagpapakita ng kabaligtaran na pattern.

Ang kaligayahan sa mga kabataan, na may edad 15-24, ay bumagsak din nang husto sa North America habang ang Central at Eastern Europe ay nakakita ng pinakamalaking pagtaas.

Sinabi rin sa nasabing ulat na bumaba ang happiness level sa Gitnang Silangan at Hilagang Africa para sa mga nasa middle age kaysa grupo ng mga matatanda at bata.

Samantala, lumitaw din sa survey na malulungkot na bansa naman ang Lebanon at Afghanistan dahil sa digmaan na sumalanta sa kanilang bansa at pumatay sa kanilang mga mahal sa buhay

Nailathala ang unang World Happiness Report mula sa Sustainable Development Solutions Network, isang pandaigdigang inisyatibo ng United Nations (UN) noong 2012.

(Vince Pagaduan)