Eumir Felix Marcial ‘ihi lang’ ang pahinga

KAKAILANGANIN lamang ng kaunting pahinga ni Tokyo Olympics bronze medalist Eumir Felix Marcial matapos ang kanyang professional fight ngayong darating na Sabado kontra Thai boxer Thoedsak Sinam para sa “Home Coming” match sa Ninoy Aquino Stadium sa Malate, Manila dahil nakatakda itong sumama sa national boxing team para sa isang training camp at kumpetisyon sa Estados Unidos at Bangkok, Thailand.

Nasa dulo na ng kanyang paghahanda ang unbeaten southpaw para sa kanyang eight-round middleweight bout sa Tagaytay Combat Sports Center na planong pahabain ang kanyang four-fight winning streak, na mahigit isang taong nabakante sa pro-fight dulot ng preparasyon at pagsabak sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China, na nagbigay sa kanya ng susi patungo sa 2024 Paris Olympics sa pagtuntong sa final round ng men’s under-80kgs division.

Inihayag ni Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) secretary-general Marcus Jarwin Manalo na matapos ang kanyang obligasyon sa pro-ranks ay nakatakda itong sumama patungo sa US Olympic Training Center sa Denver, Colorado sa Abril 9 para sa dalawang linggong training camp at isang mini-tournament kasama ang sasabak sa qualifying at tatlong Paris-bound boxers, habang muling babalik sa Pilipinas ng dalawang linggo at muling tutulak patungong Thailand para sa panibagong training camp bago ang aktuwal na huling Olympic Qualifying Tournament.

“He’s just finishing his contractual obligations in the Pro, [and] after the fight, he will rejoin the national team in preparation for the Paris Olympics. Kasama rin siya sa US, Bangkok, will be with the national team moving forward,” pahayag ni Manalo, Martes ng umaga, sa lingguhang Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum sa conference hall ng Rizal Memorial Sports Complex sa Malate, Manila.

Inihayag rin ni Manalo na habang nasa pagsasanay sa Amerika ang four-time Southeast Asian Games champion ay nagawang magpadala ang local boxing federation ng amateur coach na siyang tumutok sa estilong pang-amateur ni Marcial upang hindi manibago paglaro sa Olympics.

“If you prepare for Olympics, dapat Olympic boxing, dapat fundamental boxing training, so we understand na may obligation siya na kailangang i-fullfill, but we have constant communication, and we even send some coaches even noong nasa US siya. Alam namin kung ano’ng nangyayari sa kanya, alam namin kung meron siyang injury. Constant iyung coordination at monitoring. Kailangan lang lumaban sa pro, pero wala namang changes,” paliwanag ni Manalo, na sinabing matapos ang Olympic Qualifying ay pagpipilian kung dadalo ito sa training camp sa Germany o magtatayo ng isang pasilidad sa France.

Bukod kay Marcial ay pasok na rin sa Paris Games sina Tokyo silver medalist Nesthy Petecio sa women’s 57kgs at SEA Games medalist Aira Villegas sa women’s 50kgs, habang umaasang makakapasok sina Olympic runner-up Carlo Paalam, Rio Olympian Rogen Ladon at multi-combat sport medalist Hergie Bacyadan sa women’s 75kgs.

(Gerard Arce)