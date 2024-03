Engaged na ba sila? Claudine Barretto nagsalita na sa ‘relasyon’ kay Yasser Marta

Ang ganda-ganda at ang seksi-seksi ni Claudine Barretto ngayon. Sabi nga, mas mukha pa siyang bagets ngayon.

At dahil sa ganda ni Claudine, iisipin mo nga na may nagpapasaya sa kanya ngayon. Kaya ang tanong, may boyfriend ba si Claudine ngayon?

O handa na ba siyang magmahal ngayon?

“Kung darating, darating. Pero, ang priority ko ay ang mga anak ko. Hindi baleng mag-isa ako sa buhay balang araw, basta mabigay ko lang ang buhay na gusto nila.

“Like gusto nilang mag-aral abroad, gusto nilang pumasok sa ganitong business, gusto ko maging parte ako noon. At wala pa ako sa panahon o sa stage, sa phase ng buhay ko, na kaya kong i-share ang sarili ko, ‘yung love ko sa iba, dahil sa kanila pa lang, enough na talaga,” sagot ni Claudine.

So, sino si Yasser Marta sa buhay ni Claudine?

“Si Yasser! Hahahaha!

“Hindi siya nanligaw. Hindi talaga.

“Not for anything, pero napakabuti niyang bata, magaling siyang umarte. Naging very close siya sa mga anak ko.

“Nag-New Year sila ng mommy niya at kapatid niya sa bahay namin. Kasi magkapitbahay lang halos kami. Kasi ‘yung bahay ko, kalahati Marikina (City), kalahati Quezon (City).

“Sa Marikina lang sila nag-i-stay. Sometimes, nandun lang siya sa bahay with the kids. Kung minsan nagmu-mall sila ng mga bata, ‘yun ay kung wala ako.

“Siguro dahil nagkaroon kami ng parang romantic, oo, o love interest sa ‘Lovers/Liars’, pero kasi masyadong bata siya. Mas bata pa siya sa mga pamangkin ko.

“Hindi ko naramdaman kung nagkagusto siya sa akin. Ang self esteem ko kasi very-very low talaga. Hindi ko alam kung nagkakagusto ba sa akin, o nanliligaw ba, hindi ko talaga alam.

“Pero sinabi niya na crush niya ako. Pero `yung nanligaw siya, hindi talaga.

“Pero naging very important part siya sa buhay namin. Mahal namin siya talaga ng mga bata.

“Pero ang tagal na namin siyang hindi nakikita. Pero, ‘yung memories niya with the kids talaga, I will cherish it talaga.

“At kahit sino na nagmamahal sa mga anak ko, mamahalin mo rin talaga.

“At mabuting bata talaga siya. At naniniwala ako sa talent niya.

“Pero wala talaga. At gusto ko talaga i-clear ‘yung mga kumakalat na kesyo engaged na ako, ganiyan sa kanya. ‘Yung kay Yasser, wala talagang malisya.

“Ang mga fans lang siguro ang nakaisip dahil sa ‘Lovers/Liars’.

“At saka, hindi ko type ang bagets. Mas gusto ko ang matanda!” dire-diretsong sabi ni Claudine.

Anyway, masaya nga si Claudine na may pelikula siyang ipalalabas, ang ‘When Magic Hurts’ na dinirek ni Gabby Ramos. Sina Beaver Magtalas, Mutya Orquia, Maxine Trinidad, at introducing nga ang baby niyang si Aryanna Barretto.

Sabi nga ni Claudine, masayang-masaya siya dahil ang gagamitin na theme song sa ‘When Magic Hurts’ ay ang theme song din ng movie nila noon ni Rico Yan, ang ‘Got To Believe In Magic’.

“Sobrang nakaka-touch. Actually, isa ‘yon sa nagpa-yes sa akin kaya tinanggap ko ang movie.

“Eh, first movie pa ito ng anak (Aryanna) ko, kaya tinanggap ko talaga.

“At nakaka-touch din talaga, na hanggang ngayon ay inaalala pa rin ng mga tao ang love team namin ni Rico Yan. At gagamitin pa nga na theme song sa movie namin,” sabi pa ni Claudine.

Bongga naman!