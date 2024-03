Isang resolusyon ang inihain ni Senador Win Gatcha­lian na naglalayong ipasuri ang pagbili o procure-ment ng Department of Education (DepEd) ng mga textbook at iba pang learning materials.

Inihain ni Gatchalian ang Senate Resolution No. 972 kasunod ng paglabas ng Year One report ng Second Congressional Commission on Education (EDCOM II).

Sa naturang ulat, nadiskubreng mula noong ipatupad ang K to 12 curriculum noong 2013, 27 lamang ang nabili ng DepEd na mga textbook titles mula sa 90 na kinakailangan para sa grade 1 hanggang 10.

Lumabas din sa pag-aaral ng komisyon na mga mag-aaral lamang sa Grade 5 at 6 ang mga may kumpletong textbook para sa lahat ng subject.

Sa isang konsultasyon ng EDCOM II kasama ang DepEd, tinukoy ng National Book Development Board, at mga grupo ng private textbook publishers ang ilang mga isyu sa procurement tulad ng maikling panahon para sa paglikha ng mga mismong aklat at ang mahabang proseso ng pag-review. Tinalakay rin ang mga mataas na participation cost at ilang mga isyu sa presyo. (Dindo Matining)