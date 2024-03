Dahil sa collab ng Kapamilya, Kapuso? ‘Eat Bulaga’ maraming exciting na pagbabago

Matapos nga ang contract signing at official announcement na simula sa April 6 ay mapapanood na rin sa Channel 7 ng GMA Network ang ‘It’s Showtime’ ay kapansin-pansin ang biglaang pagbabago sa ‘Eat Bulaga’, ha!

Sa latest at live episode ng Kapatid noontime show nitong Huwebes ay may mga pagbabagong napanood ang legit Dabarkads viewers.

Kung dati-rati ay huling segment ng show nina Tito Sotto, Vic Sotto l, at Joey de Leon ang ‘Peraphy’, nitong Huwebes ay ipinasok nila ito agad sa show after ng opening number nila kung saan kumanta pa ng VST & Company’s 1979 hit song na ‘Rock Baby Rock’ ang iconic trio at buong Dabarkads hosts.

After ng number na iyon ay nag-announce si Master Henyo Joey na may hatid raw na suwerte ang nasabing kanta sa mga viewers. Mamimigay daw sila ng mas maraming prizes sa bago nilang segment.

Sa ‘Peraphy’ segment naman ay in-announce ni Bossing Vic na kailangan raw abangan sa Saturday show ng EB ang ‘SG’. Hindi masyado nagbigay ng clue ang host tungkol dito. Basta kaabang-abang daw ito.

Sabat naman ni Joey, “SG? Sa Gedli?” sabay sabing joke lang sabay takip ng mukha.

Pahulaan sa viewers kung sino or ano ang ‘SG’ na binanggit ni Bossing, sa live streaming nga ng EB sa Facebook ay may mga humula na baka raw si Sarah Geronimo raw ang tinutukoy ng mister ni Pauleen Luna-Sotto.

Anyway, napanood pa rin ang inaabangang segments na ‘Gimme 5: Laro ng mga Henyo’ at ‘Sugod Bahay mga Kapatid’ kung saan nagbigay pa ng birthday party ang noontime show sa isang residente ng Brgy. Anunas, Angeles, Pampanga.

Ang pagiging Dabarkad pala ng napiling letter-sender ng ‘Dear Eat Bulaga’ ang sinasabi ni Henyo Master na magbibigay ng premyo rito. Kaya proud na flinex ng babae ang pagiging legit dabarkad niya since 1979.

Ngayon pa lang ay ramdam na ang excitement sa mga susunod na episodes ng ‘EB’. For sure,bonggang-bonggang paghahanda ang gagawin ng ‘Eat Bulaga’ sa April 6, ang unang araw na katapat nila ang Kapamilya noontime show sa Channel 7.

Eh marami pahapyaw na binabanggit ang TVJ sa mga dapat abangan sa mga susunod pang araw sa kanilang noontime show.

Sa Lunes hanggang Miyerkoles, next week ay mga ‘Lenten Drama Special’ ang mapapanood sa ‘Eat Bulaga’.

Kaya kaabang-abang ang mga mangyayari sa Kapatid noontime show from April 1-6. For sure pasabog ang mga ito. (Ogie N. Rodriguez)