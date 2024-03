Christiano humarurot sa huling 100 metro

UMUUSOK na performance ang nasilayan ng mga karerista matapos manalo ng kabayong si Christiano sa Philracom Rating Based Handicapping System Race na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas noong Linggo.

Humarurot muna sa largahan si One For The Road at nakalamang agad ito ng anim na kabayo sa pumapangalawang si Habulin, nasa tersero si Sinag habang si Christiano ay nasa pangpito.

Lamang pa rin si One For The Road ng limang kabayong agwat sa far turn, pangalawa si Habulin, tersero si Sinag at pang-apat na si Golden Buzzer na malakas ang dating.

Pagsapit ng huling kurbada ay nagkumpulan na ang apat na kabayo kung saan ay nasa pangalawang puwesto na si Golden Buzzer habang si Christiano ay sa tabing balya dumaan at naka-akmang kukuha na ng unahan.

Pagsapit ng huling 100 metro ng karera ay sina Christiano at Golden Buzzer na lang ang nagtatagisan ng bilis sa unahan, isinigaw ng race caller si Raxa Bago pero nanaig ang tikas ng winning horse.

Tinawid ni Christiano ang meta ng may apat na kabayo ang agwat sa pumangalawang si Raxa Bago, pangatlo si Golden Buzzer at pang-apat si Habulin.

Sinakyan ni Christian Advincula, inirehistro ni Christiano ang tiyempong 1:28.2 sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si Ed Gonzales ang P11,000 added prize.

Nakopo ni Eduardo Gonzales, ang breeder din ng winning horse, ang P4,500 habang P1,000 at P500 ang second at third ayon sa pagkakasunod.

(Elech Dawa)