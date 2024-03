Belle Mariano pinakain ng alikabok mga nakalaban sa Billboard PH

Kinabog lahat ni Belle Mariano ang siyam na kalaban niya sa ‘Women in Music Listeners’ Choice Award’ ng Billboard Philippines.

Trending sa X ang pagkakapanalo ni Belle sa nasabing category. May mga nilabas na resibo ang mga fan na nagbantay sa nasabing botohan.

Dinaan sa online fan voting ang pagpili ng mananalo sa nasabing kategorya. Ang bongga ng fans ni Belle ha, hindi talaga sila tumigil hanggang hindi nangunguna sa botohan ang singer-actress.

Aba, 68% ng total votes o 335,192 ang nakuha ni Belle. Landslide at pinakain niya ng alikabok ang mga katunggali!

Ilan sa mga tinalo ng ka-love team ni Donny Pangilinan ay sina Maymay Entrata, Janine Berdin, Denise Julia, dwta at iba pa.

Nanalo si Belle dahil sa kanta niyang ‘Bugambilya’.

Magaganap ang awarding ceremony ng Billboard Ph Women in Music ngayong Biyernes (March 22) sa Samsung Hall ng SM Aura Premier sa Taguig City.

Samantala, tahimik naman sa social media ang fans nina Nadine Lustre, Morissette at KZ Tandingan. Ang tatlo kasing ito ang mahigpit na naglalaban sa People’s Choice category. Kaya clueless ang netizens kung sino ang nanalo sa isa pang online fan voting category.

Kasamang tatanggap ng awards ni Belle, sina Sarah Geronimo (Woman of the year), Pilita Corrales (Icon), Moira (Hit Maker), Ena Mori (Rule Breaker), Bini (Rising Star) at Regine Velasquez-Alcasid (Powerhouse).

Si Jolina Magdangal ang magho-host ng nasabing event na nagpaparangal sa boundless talent ng mga iniidolong kababaihan sa larangan ng musika.

Sa lahat ng winners at honorees ng kauna-unahang Billboard Ph awards, congrats girls! (Ogie N. Rodriguez)