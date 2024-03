Kailangang sumaillalim sa malalimang pag-aaral at pagsiyasat ang panukalang pagbawi ng prangkisa ng Swawa Sug Media Corp., na nagpapatakbo sa Sonshine Media Network International (SMNI), ayon kay Senadora Grace Poe.

“To my knowledge, this is the first instance that a proposal for a franchise revocation has made significant progress in Con-gress,” sabi ni Poe, chairperson ng Senate Committee on Public Services, sa mga reporter.

“We should subject this to utmost study and scrutiny as this shall set a precedent for future legislative franchises,” dagdag pa ni-ya.

Noong Miyerkoles, inaprubahan ng Kamara de Representantes sa ikatlo at pinal na pagbasa ang House Bill 9719, na nagbabawi sa prangkisa ng Swara Sug dahil sa diumano’y mapanlinlang na pamamahagi ng impormas¬yon at paglipat ng ownership nang walang congressional approval at iba pa.

Aniya, nakasalalay sa liderato ng Senado kung papaspasan ang pagtalakay ng panukala sa pagbawi ng prangkisa ng SMNI.

“The Committee shall seek the consensus of the body on this. No franchise bill has ever been listed as a prio¬rity so I defer to the leadership as to the pace of its disposition,” ani Poe.

“We have always taken into consideration the other Chamber’s priorities but the Senate has never been in the tradition of railroading any measure. All bills are thoroughly debated and major stakeholders are respectfully consulted without exception,” dagdag pa niya.

(Dindo Matining)