Alex Eala naabot career-high WTA No. 171 singles ranking

NAGPAPATULOY ang pagtaas ni US Open Junior women’s champion Alexandra “Alex” Eala sa world rankings ng Women’s Tennis Association (WTA) sa pagtapak nito sa panibagong career-high.

Iniwanan ni Eala ang dati nitong puwesto na career high No. 176 noong Marso 4 sa pag-angat sa limang puwesto patungo sa ika-171 nitong Lunes, Marso 18.

Ito ay matapos magawa ng 18-anyos na Globe Ambassador at Hangzhou Asian Games double bronze medalist ang kanyang stint sa Miami Open sa United States, kung saan tinalo niya ang dating world No. 5 na si Sara Errani sa women’s singles ngunit bumagsak agad sa ikalawang laro ng qualifiers dahil sa matinding pulikat at napatalsik sa laban dahil sa ininda na injury.

“I am disheartened to say the least, that I had to finish the match being wheeled off the court,” sabi lamang ni Eala sa kanyang Instagram post Miyerkoles.

“Nevertheless, I take pride in the fact that I fought until the end. I leave here on a positive note and will be back at 100 percent in a few days,” sabi nito. “I definitely still have so much more to give and will be back stronger and more experienced!”

Sa kabila ng maagang pangunguna, natalo si Eala sa tatlong set, 2-6, 7-5, 6-1, kay Emiliana Arango ng Colombia sa ikalawang qualifying match sa Miami Open.

Ang dating Rafa Nadal Academy scholar ay magtutungo sa France, ngunit hindi para sa Olympic Games, dahil nakatakda siyang makipagkumpetensiya sa Open 3C Seine-et-Marne sa French town ng Croissy-Beaubourg, na tatakbo Marso 25 hanggang 31.

(Lito Oredo)