GUMAWA ng kasaysayan ang isang katutubong Aeta dahil siya ang kauna-unahan sa kanilang tribu na pumasa Criminology board exam noong nakaraang buwan.

Ayon sa ulat, kabilang si Lady Anne Duya na tubong Porac, Pampanga sa hanay ng 15,684 na nakapasa mula sa 32,495 na kumuha ng Licensure Examination for Criminologists na ibinigay ng Board of Criminology noong Pebrero sa 28 testing center sa buong bansa

Nagmula si Duya sa tribong Mag-indi o Mag-antsi.

Kabilang siya sa mga iskolar ng National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) Pampanga at ng kanyang provincial government.

Ayon sa NCIP, ang Ayta Mag-antsi at Mag-indi ay isang grupo na nakatira sa gitnang bahagi ng Zambales Mountain Ranges, partikular sa loob ng Pampanga.

Nagtapos siya sa Central Luzon College of Science and Technology (CLCST) noong Hulyo 2023 at ginawaran ng ilang pagsipi, kabilang ang Most Outstanding Criminology intern, service awardee at Best in Thesis.

“Sana ‘wag kayong mawalan ng pag-asa. Mangarap lang nang mangarap kasi hindi tayo babae lang o hindi tayo Aeta lang kundi isa rin tayo sa mga tao na puwedeng tumupad sa mga pangarap natin,” saad ni Duya sa panayam.

Inilabas ng Professional Regulation Commission (PRC) ang resulta ng nasabing pagsusulit noong Marso 6.

(Vince Pagaduan)