Aamin na sa relasyon? Kim Chiu, Paulo Avelino sasalang sa ‘EXpecially for You’

Ang bongga ng 48th birthday celebration ni Unkabogable Superstar Vice Ganda dahil sa unang episode ito ng ‘It’s Showtime’ sa GMA magaganap.

Nasulat nga namin dito sa Abante noong Lunes na isasabay nga sa birthday celebration ni Meme Vice ang pagsisimula ng ‘It’s Showtime’ sa Kapuso Network.

Noong Miyerkoles nga lang ito nabalita sa Kapuso news program na ‘24 Oras’ dahil hinintay pa nilang maganap ang historic contract signing sa pagitan ng ABS-CBN Studios at GMA Network.

Bongga nga raw ang magaganap sa nasabing episode at ngayon pa lang nga ay pinaghahandaan na kung papaano nila makakabog ang unang episode nila sa GTV kung saan sumakay pa ng helicopter si Meme Vice at nag-perform sa may harapan ng GMA Network building.

Kung matutuloy ay baka sa studio mismo ng Kapuso network maganap ang nasabing episode ng Kapamilya noontime show at gayundin ang mas malalaking Kapuso stars na makakasama nila sa bonggang opening.

Inaabangan na rin ang pagsalang ng hottest love team ngayon na KimPau nina Kim Chiu at Paulo Avelino sa pinag-uusapang segment na ‘EXpecially for You’.

Matatandaang noong biglang bumisita si Paulo sa nasabing segment ay nabanggit na sa birthday episode pa ni Meme Vice sila sasalang sa segment na iyon.

Excited na nga ang mga utaw sa mga magiging tanong ni Meme Vice sa mga bida ng ‘What’s Wrong With Secretary Kim’ pagdating sa buhay pag-ibig nila.

Inaabangan na rin kung may gaganap bang pag-amin ng kanilang official status.

Abangan na sa April 6 ang bonggang episode na ito ng Kapamilya noontime show sa main channel ng Kapuso Network, ha!

Bonggels!