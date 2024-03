30 years old na: Jeron Teng sobrang saya sa piling ng misis

How times flies. Aba, nitong Huwebes ay nag-celebrate na ng kanyang 30th birthday ang dating King Archer ng DLSU na si Jeron Teng!

May pa-birthday tribute nga kay Jeron ang misis niyang si Jeanine Tsoi.

“Happy happy birthday to my forever love. I can never imagine a life without you, you bring so much joy & happiness to my world. Hope I can make you happy as much as you’ve been making me happy all these years.”

Ito nga ang first birthday ni Jeron na ‘taken’ na siya at sa chat namin kahapon ng PBA player ay nasabi niyang sobrang saya siya sa pagiging married kay Jeanine.

Si Jeanine nga kasi ang greatest love ni Jeron, ha!

Simpleng dinner nga lang pala with his family at family ng misis niya ang birthday celebration ng San Miguel Beermen basketball player.

Hindi rin kasi mahilig sa bonggang party si Jeron at tomodo na rin kasi sila ni Jeanine noong kasal nila last year.

Happy, happy birthday Jeron! (Jun Lalin)