Nanumpa bilang miyembro ng Lakas-Christian Muslim Democrats (Lakas-CMD) ang isang dating kongresista kasama ang 22 iba pang politiko.

Pinangasiwaan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pa¬nunumpa ng mga bagong miyembro na ginanap sa Social Hall ng Speaker’s Office sa Kamara de Representantes.

“As you officially become part of our political family, I am confident that your energy, passion, and ideas will invigorate our collective efforts towards realizing a brighter future for all Filipinos,” sabi ni Romualdez.

Kasama sa mga nanumpa si dating Nueva Ecija Rep. Micaela Violago, na nanggaling sa National Unity Party. Ang iba pang nanumpa ay sina Mayor Julier Resuello at Vice Mayor Joseres Resuello, ng San Car-los, Pangasinan kasama sina Maan Tuazon-Guico at Atty. Melanie Lambino. (Billy Begas)