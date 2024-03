Nag-ala-Barbie na naman si Zeinab Harake sa Instagram, na blondina nga ang dating!

Pero, mas agaw atensiyon ang outfit niya, na bagamat balot na balot ang upper part, lalo na sa bandang braso, halos lantad naman ang boobey niya, dahil wala na nga siyang suot.

Imagine, coat lang ang suot niya, at tattoo lang sa tabi ng kanyang boobey ang panloob niya!

Kaya naman si Alessandra de Rossi, super aliw sa paandar ni Zeinab.

“Bagong crop top ‘yan, ha! Vertical!” chika ni Alessandra.

“Wala nang suot na crop top ate ko!” sagot ni Zeinab.

Oo nga naman, wala nang crop top, dahil gusto na ngang sumungaw ang kanyang mga boobey, ha!

Siyempre, kanya-kanyag puri ang mga faney, boylet kay Zeinab:

“Ay ibalik na siya sa box, nakawala na naman si Barbie.”

“Ibang klase ka Zeinab. Kahit halos silip na, hindi bastos ang dating.”

“Zebby as Barbie! Bagay na bagay.”

“Ang ganda mo, ang hot mo, slaying.”

“Nakaka-in love ka Zebby.”

“You look so hotter! Hot mommy.”

Pero siyempre, hindi papakabog si Ray Parks sa pagkomento.

Sabi nga kasi ni Zeinab, “Your business is yours and mine is mine!”

Kaya hirit ni Ray, “Hindi ba puwedeng what’s mine is yours, and what’s yours is mine!”

At parang kasal naman ang eksena dahil sa sagot ni Zeinab na, “I do na po!”

Siyanga pala, marami na rin ang nakaka-miss kay Zeinab sa YouTube, dahil 3 weeks na nga siyang hindi nag-upload, ha! May problema nga raw sa YT ni Zeinab.

Well…