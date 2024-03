Vice Ganda binuking, relasyong KimPau nagsimula sa taping

Ang bongga ng effect ng KimPau love team!

Dahil nga sa daming gustong makapanood ng ‘What’s Wrong With Secretary Kim’ nina Kim Chiu at Paulo Avelino ay napa-download ang mga utaw ng streaming app na Viu kaya naman naging number one entertainment app ito sa App Store (Apple users) at gayundin sa Play Store (Android users).

Pati mga kababayan natin na nakatira sa Europe, North at South America na hindi sakop ng Viu ay gustong-gusto ring mapanood ang unang romantic-comedy (rom-com) series ng KimPau kaya naman mega request sila sa ABS-CBN Studios at Dreamscape Entertainment na sana ay maipalabas sa bansa nila ang nasabing series.

Wish granted naman agad ng iWantTFC ang wish na ito para sa mga Pinoy na nasa North America dahil available na roon ang Philippine adaptation ng ‘What’s Wrong With Secretary Kim’ sa nasabing Kapamilya streaming platform.

Dahil nga sa phenomenal na tagumpay ng series ay surpresang binisita ng mga ABS-CBN executives at ng mga business unit head sina Paulo at Kim sa taping ng kanilang series noong Martes.

Shinare naman ni Kim sa kanyang X (dating Twitter) account ang naganap na surprise visit.

Sey niya, “Surprise on set visit from our bosses!!! Thank you po!!!! Nagulat kami andito silang lahat!!! Thank you sooo much!!! Congrats boss @mepauloavelino, congrats Team #WhatsWrongWithSecretaryKimPh.”

Samantala, sa segment na ‘EXpecially For You’ ng ‘It’s Showtime’ nitong Miyerkoles ay may pabirong banat si Vice Ganda tungkol sa couple na sa taping nagsimula ang relasyon.

Hindi man direktang sinabi ni Meme Vice kung sino ang nasabing couple ay halata namang ang KimPau ang pinapatamaan niya dahil sa pagtutok ng camera kay Kim at pagpapawis nito.

‘Yun na! (Byx Almacen)