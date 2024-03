HINDI na hadlang ang kahirapan para matupad ang pangarap ng isang maralitang estudyante na maging doktor.

Ito’y matapos na buksan ng Commission on Higher Education (CHED) ang unang public medical school sa buong Samar Island.

Ibig sabihin nito, sagot na ng gobyerno ang tuition hanggang board exam fee ng mga magiging iskolar ng Samar Island Institute of Medicine sa ilalim ng Doktor Para sa Bayan law.

Hindi na rin kailangan dumayo ng mga Samarnon sa Leyte o ibang lungsod at bayan upang maging doktor.

Pormal na binuksan ng CHED ang kauna-unahang public medical school sa buong isla ng Samar upang mas malapit pa sa mga mag-aaral ang kursong medisina.

Ayon kay CHED chair Prospero de Vera, maaari nang mag-aral ng medisina sa Samar State University (SSU) na ginawaran ng pahintulot para buksan ang Samar Island Institute of Medicine (SIIM).

“The expansion of medical education in Samar will facilitate the implementation of Republic Act No. 11509 or the Doktor Para sa Bayan law as there is no state college or university in Eastern Visayas where poor but deserving students can become doctors,” ani De Vera.

Libre ang pagkuha ng kursong medisina sa ilalim ng Doktor Para sa Bayan law na layuning itaas ang bilang ng mga doktor sa buong bansa sa pamamagitan ng Medical Scholarship and Return Service (MSRS) program.

Bilang kapalit sa pagpapaaral ng gobyerno, magsisilbi sa mga pagamutan ng gobyerno ang mga iskolar katumbas ng ilang taon nang sumailalim ito sa MSRS program.