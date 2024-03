Tigers, Capitals, Kings abante sa PSL quarters

MAGAANG na idinispatsa ng Nueva Ecija, Davao Occidental at San Juan ang kani-kanilang mga katunggali at pormal na pumasok sa quarterfinals ng PSL President’s Cup sa Paco Arena.

Mabagal ang panimula ng Nueva Ecija pero nagawa nitong makabangon at tuluyang ibinaon ang Manila, 89-77.

Haharapin ng Capitals ng Nueva Ecija ang Tigers ng Davao Occidental na ginamit ang kanilang bentahe sa lalim ng kanilang roster para tapusin ang kampanya ng MisOr, 92-78.

Tila naninibago pa ang Nueva Ecija sa bagong sistema ni head coach Don Dulay, na umakyat bilang bagong taga-gabay ng Capitals nang palitan ang dating coach na si Jerson Cabiltes.

Pero sumandal ang koponan sa mga beteranong players gaya nina Will McAloney, Rob Celiz at Michael Juico, na nagsimulang magdoble kayod sa ilalim, habang uminit naman sa bandang huli si Byron Villarias.

Nagtala ng 15 puntos si McAloney, kasama rito ang pitong boards habang nag-ambag naman ng 14 na puntos, pitong rebounds at anim na assists si Celiz.

Kinapos lang ng isang rebound para sa double-double si Juico, na may 11 puntos at siyam na rebounds.

“We’re still trying to improve as a team,” ang sabi ni Dulay. “I just took over recently, but It doesn’t matter who we play, whether Davao, San Juan, because we’re trying to improve what we need to improve, which is defense.”

Halos hindi naman pinawisan ang San Juan sa paggapi sa Cam Norte, 122-81, kung saan limang players ang umiskor ng 10 o higit pang puntos para sa Kings.

Namuno para sa San Juan ang crowd favorite na si Joseph Ubalde na tumapos ng 20 puntos kung saan halos hindi siya sumablay sa 11 tirada.

Makakatapat ng San Juan ang mananalo sa laban ng JT Bulacan at SGA Saint Benilde sa kanilang knockout match.

(Abante Sports)