Tayo na’t magnilay sa Antipolo!

Handa ka na ba sa Kwaresma? Tara dasal tayo at magnilay sa Piligrimage Capital of the Philippines.

Kapag ganitong panahon ng Mahal na Araw, marami sa mga Katolikong Pinoy ang nagdahan-dahan o medyo alalay sa maraming bagay sa buhay. May ilan na nagtitika at kumakain lang ng kaunti o may isinusukong oras sa pagkain o anumang libangan.

Marami ang gumagawa ng pag-aayuno o fasting. Umiiwas sa mga paborito nilang pagkain gaya ng karne, pag-iwas sa bisyo o anumang luho na ginagawa natin bilang sakripisyo.

Umiiwas sa sobrang pagsasaya o magarbong pagtitipon bilang pakikiisa o pakikilahok sa paghahanda sa Linggo ng Pagkabuhay ng ating Panginoon.

Ngunit para sa akin, ikinalulugod ng Diyos ang pagsuko ng maraming makamundong gawain at paggawa ng kasalanan, ngunit hindi lang ito dapat gawin tuwing Mahal na Araw, kundi sa bawat araw ng buong taon.

Nagsisimula ang Kwaresma sa Miyerkules ng Abo o Ash Wednesday at natatapos sa paglubog ng araw sa Huwebes Santo. Ang huling bahagi ng Kwaresma ay ang Semana Santa na nagsisimula sa Linggo ng Palaspas.

Ang gabi ng Huwebes Santo hanggang Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ay isa sa mahalagang mga araw ng Semana Santa. Tinuturing na banal na araw at pag-alala sa Huling Hapunan ng Panginoong Hesus kasama ang kanyang mga apostoles at ang Washing of Feet na nagpapapakita nang pagpapakumbaba at pagbibigay halimbawa na dapat tayong maglingkod sa isa’t isa sa diwa ng pag-ibig.

Kahit hindi isang deboto, bahagi ng tradisyon ang pagsisisi sa mga kasalanan na isang paraan upang makamit ang pagpapala ng Diyos.

Marami ang sumasali sa Visita Iglesia o pag-iikot sa pito o higit pang mga simbahan para sa pagrorosaryo sa mga istasyon na nagpapakita nang naging paghihirap ng ating Panginoon sa pagpapako sa Krus.

May kanya-kanya tayong paboritong simbahan na madalas nating dalawin para sa mataimtim na pagdarasal.

Yung bang kapag dinalaw mo ay talagang nag-iiba ang iyong pakiramdam at nakadarama ka ng kapayapaan habang nananalangin.

Isa sa mga simbahan na ito ang International Shrine of our Lady of Peace and Good Voyage (Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje) sa Antipolo na kamakailan lang ay nakatanggap ng Golden Rose mula kay Pope Francis.

Ang Golden Rose ay ang pinakamataas na parangal at pagkilala na binibigay ng Santo Papa sa isang Marian image.

Ito ang unang pagkakataon na nakatanggap ng Golden Rose ang isang Marian shrine sa Pilipinas na una sa Asya. Pangatlong simbahan ang Antipolo Cathedral sa buong Asya sa nabigyan ng ganitong kataas na pagkilala at pang 43 simbahan sa buong daigdig. Unang binigyan ng Golden Rose ni Pope Pius XI ang dambana ni St. Francis Xavier sa Se Cathdral sa Goa, India, na siyang nakatalang unang simbahan na ginawaran nito sa Asya.

Kung naghahanap ka ng lugar kung saan gusto mo na mapag- isa, makapag- medidate o makapagnilay, isa ang 450-year old Antipolo Cathedral sa dinarayo ng maraming Romano Katoliko bilang popular na pilgrimage site.

Nakaka-proud bilang isang Kristiyano na makikilala sa buong mundo ang isang international shrine na malapit sa puso natin.

Ang dali lang nitong puntahan at kahit hindi Mahal na Araw, naging [abpritong destinasyon na ito ng maraming mananampalataya lalo na yung humihingi ng basbas para sa ligtas na paglalakbay.

Ngayong panohon ng Kwaresma, asahan ang maraming deboto especially sa Huwebes Santo at Biyernes Santo na bahagi ng ating mga sakripisyo. Kaya kung gusto mo ng holy atmosphere ay marami pang simbahan sa Antipolo na maaring bisitahin. Kabilang sa mga ito ang:

*Transfiguration of Christ Parish

*San Antonio De Padua Parish

*Parish of the Immaculate Heart of Mary

*San Pedro Calungsod – Sanctuary of Padre Pio

*Diocesan Shrine-Parish of St. Therese of the Child Jesus

*St. Francis Xavier Parish

*St. John Marie Vianney Parish

*Sto. Niño De Praga Parish

*St. Anthony of Padua Parish

*San Isidro Labrador Parish

*Nuestra Señora dela Annunciata Parish